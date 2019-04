– Kritikk av kvinnedagen treffer ikke helt

Innlegget er skrevet av arbeidsutvalget i 8. marskomiteen i Stavanger: Sara Mauland, Turid Kalvig Sola, Toril Granly Falkenberg, Edle Songe-Møller og Solfrid Heskestad.

Arbeidsutvalget i 8. marskomiteen i Stavanger 2019 vil med dette svare på innlegget til listekandidat i Stavanger Høyre, Else Karin Bjørheim, som sto i avisen den 26. mars, for dine påstander rammer oss, ikke bare Randi Mobæk fra Kvinnegruppa Ottar. Hun er en trofast aktivist i mobiliseringen til 8. mars.

Fikk gjennom tre paroler

Bjørheim, dere fikk igjennom tre paroler, til sammen ble det vedtatt 12 hovedparoler, så hva er problemet? Du likte ikke kritikken mot Solberg-regjeringen, og følte deg lite velkommen, men majoriteten av de som kom, mener at regjeringens politikk ikke fremmer kvinners likestilling, fordi den brukte abortloven som et forhandlingskort. Skal disse ha munnkurv på 8. mars? Du burde heller ha engasjert deg i forberedelsene til årets 8. mars, deltatt på møtene som vi sendte innkalling til, deriblant parolevedtaksmøtet, slik andre fra Høyre gjorde.

Aktivister trengs

Vi gjør oppmerksom på at 8. mars arrangementet krever både tid og penger. Aktivister trengs. 8. mars har fortsatt en viktig rolle å spille både nasjonalt og internasjonalt for å fremme kvinners likestilling, og til å slå tilbake på angrep på opparbeidede rettigheter.

I Stavanger ble det markert med et rekordlangt tog, ca. 2000 deltakere er ny rekord i dette århundret. Det er vel også et tegn på at din kritikk ikke treffer helt?