Vi spør oss selv ofte spørsmålet om hvorfor vi opplever økende overvekt blant unge i landet, og hva vi bør gjøre for å løse det. Løsningen kan umulig være å la unge røyke, drikke og spise rødt kjøtt slik foreslått av folkehelseministeren, Sylvi Listhaug. Istedenfor bør vi gjøre noe med vanene til de unge. Vi bør innføre skolemat!

Bedrer folkehelsen

At skolemat hovedsakelig er skolepolitikk er feil. Istedenfor er det noe av det viktigste vi gjør for å bedre folkehelsen. Vi skryter hele tiden om hvor langt vi er kommet i forskning og utvikling, men til og med i 1890-årene forsto nordmenn at skolemat er viktig for barns helse. Siden 1950-tallet har dessuten Nasjonalt råd for ernæring kjempet for å få maten tilbake i skolen, nettopp fordi skolematen har positive virkninger for folkehelsen for øvrig.

Regjeringspartiene stemte mandag ned skolemat fordi de vil prioritere midlene annerledes. Da er det viktig at vi i Stavanger i hvert fall forstår at dårlig folkehelse vil koste oss mer penger i lengden. Stavanger er en av bykommunene i landet med høyest gjennomsnitt av overvekt og fedme blant ungdom, og 13 prosent av våre 17-åringer som møter opp til sesjon, er overvektige. Estimert sett vil denne overvekten holde seg stabil og gi varige utfordringer for de unge det gjelder. I tillegg koster overvekt samfunnet vårt i overkant av 68 milliarder kroner årlig. La derfor ikke våre unge bli én av fem voksne som er overvektige i dag. La oss istedenfor gi dem bedre matvaner fra ung alder av!

Løselig problem

Midlene til skolemat skal dessuten ikke tas fra skolebudsjettet, og lærere skal heller ikke administrere ordningen. At 14 prosent av barn i norsk grunnskole ikke har med seg matpakke, er dermed et løselig problem. Skolemat som forbedrer læring, reduserer ulikhet og bedrer folkehelsen burde dermed prioriteres, om så ikke nasjonalt, i hvert fall i Stavanger.