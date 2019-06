Karakterer er å stille krav og å bry seg

I Aftenbladet 12. juni skriver Bård Malde-Frøyland leder i Stavanger Rød Ungdom et leserinnlegg med overskriften «Avskaff høyresidens konkurranseskole». Allerede i overskriften er det en feil som må påpekes. Det er bred politisk enighet i Norge om at karakterer som vurderingssystem i skolen er det beste.

Både Arbeiderpartiet og Høyre, og deres samarbeidspartnere, mener dette. Det er kun Rød Ungdom, ytterst på venstresiden, som ønsker å fjerne karakterene i skolen. Jeg foreslår derfor at Rød Ungdom først overbeviser den norske venstresiden, før de begir seg ut på å belære høyresiden og resten av det politiske Norge. Sleng gjerne på utdanningssystemet i hele den vestlige verden. Karakterer som vurdering i skolen er universelt i bruk i de aller fleste land, rett og slett fordi det er det som fungerer best.

Det vil være håpløst å møte opp på Harvard University i USA med en mappe uten karakterer, men med smilefjes på siste side ...

Hovedmålet er å lære

Søkelyset i innlegget er også helt feil. Malde-Frøyland påstår at det eneste formålet med prøver og karakterer er å finne ut hvem som kan pugge og takle stress best. Når man går på skolen, er hovedmålet selvsagt å lære og å forstå pensum. Du skal ikke pugge og stresse, men lese og få innsikt. Du går ikke på skolen for å få karakterer, du går på skolen for å lære. Karakterer er bare den mest praktiske måten for lærer å gi en pekepinn på hvor eleven ligger faglig. For ikke å snakke om internasjonale studier. Fjerner man karakterer, blir det svært vanskelig for alle norske elever som ønsker å studere i utlandet. Det vil være håpløst å møte opp på Harvard University i USA med en mappe uten karakterer, men med smilefjes på siste side ...

Fri fantasi

Karakterer er og forblir den beste og mest praktiske måten å gi en pekepinn til lærer og elev, på hva de har fått til og hva de kan gjøre bedre – selvfølgelig sammen med en skikkelig skriftlig tilbakemelding. Å stille tydelige krav til skolen og til elevene, er å bry seg. Men at karakterer og konkurranse er høyresidens mål i skolepolitikken, er fri fantasi av Rød Ungdom og Malde-Frøyland.