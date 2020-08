Mattekarakteren avgjør ikke hvem som blir en god lærer

LÆRERUTDANNING: Vi mister søkere til ett av våre viktigste yrker. Antallet førstevalgssøkere til de skole- og barnehagerettede lærerutdanningene falt samlet sett med 6,9 prosent, viste tall fra Samordna opptak i 2020.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

Bjørnar Gundersen Ungdomsskolelærer, studentveileder og medlem av AU skolepolitikk, Rogaland Arbeiderparti

Når vi vet at vi har en betydelig lærermangel allerede og tallene øker i negativ forstand, må vi ta skikkelig grep slik at vi får flere kvalifiserte lærere i norske klasserom. Det er dramatisk at så mange som 1148 færre studenter valgte en lærerutdanning som førstevalg.

For lite relevant

Studentene melder stadig om de samme utfordringene - utdanningen er for lite relevant for det som møter dem etter endt utdanningsløp. De har for lite veiledet og vurdert praksis.

Vi i Rogaland Arbeiderparti vil aktivt arbeide for bedre kjønnsbalanse i barnehager og skoler. En skikkelig lønnsøkning og relevante videreutdanninger for enda flere kan bidra til å gjøre spesielt barneskolen mer attraktiv for enda flere lærerstudenter. Vi vil fortsette å utvide mulighetene lærerne har gjennom programmet ‘Kompetanse for Kvalitet’, slik flere får ta videreutdanning og får faglig påfyll.

Dette skal ikke bare gjelde basisfagene norsk, engelsk og matematikk. Vi må vise studentene at vi tar dem på alvor og virkelig ønsker å rekruttere dedikerte og motiverte fremtidige lærere.

Solid fagkunnskap er en forutsetning for å lykkes som lærer. Studentene peker likevel på at fagene i lærerutdanningene i større grad må knyttes opp til hvordan en konkret bruker fagene i skolen. Vi må lytte. Fag, fagdidaktikk og spesialpedagogiske emner bør også i langt større grad integreres, slik at sammenhengen mellom de ulike temaene blir tydeligere for studentene.

Nye opptakskrav

I tillegg må opptakskravene til grunnskolelærerutdanningen endres. Vi i arbeidsutvalget for skolepolitikk i Rogaland Arbeiderparti mener det er feil at en fremtidig norsk- eller engelsklærer må ha karakteren fire i matematikk fra videregående. Matematikkarakteren definerer ikke hvem som kan bli en fantastisk lærer.

I en tid med lærermangel står vi i fare for å miste fremtidige lærere til morgendagens barn og unge. Her er vi enige med Pedagogstudentene om at et fast gjennomsnitt på fire fra videregående skole er mer fornuftig.

Veiledet og vurdert praksis i skolen må økes betraktelig. Vi vil også øke rekrutteringen av dyktige lærere som tar praksislærerutdanning, slik alle studenter opplever en så høy standard på praksisen som mulig.

Vi i arbeidsutvalget for skolepolitikk i Rogaland Arbeiderparti spiller inn studentenes stemme til programkomiteen frem mot Stortingsvalget 2021.

La oss lytte til lærerstudentene!