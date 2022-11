Kven eig historia om Norge?

DEBATT: Innrettinga av Statsbudsjettet 2023 legg nå føringar for korleis Norges historie skal forteljast og prioriterast.

Moster-krossen i Bømlo kommune blei reist til 900- årsjubileet i 1924. Markeringa på Moster er eit lovjubileum som markerer prosessen med å strukturera eit samfunn ved eit lovsett fundert på ein ny religion med nye verdiar.

Elsa Aanensen Dagleg leiar, Moster 2024 AS

Det utspeler seg for tida ein debatt om jubilea i Norge. I sommar var det ein større diskusjon om kva posisjon religionen skal ha i jubilea, og i haust diskuterast det kva region som kan vise til etableringa av landet vårt.

I vår/sommar feira vi Rikssamlingsjubileet, 1150 år sidan Hafrsfjord og samlinga av Norge, mens i Hurdalsplattformen har Stiklestad Nasjonale Kultursenter fått eit nasjonalt ansvar for å markere «Nasjonaljubileet 2030 – Norge i 1000 år» gjennom tiåret 2021–2030.

Eit nasjonalt lovjubileum

Stiklestad nasjonale Kultursenter har initiert dette jubileumsprosjektet som har vore i utvikling sidan 2017, og regjeringa har nå følgt opp med å gi prosjektet ansvar og finansiering. Det blir nå stilt kritiske spørsmål til dette, blant anna frå Rødt-politikar Mímir Kristjánsson, som meiner at Nasjonaljubileet 2030 hevdar at statsdanninga for Norge er knytt til slaget i 1030, og hoppar over samlingsprosessen ved Harald Hårfagre 150 år tidlegare.

Moster 2024 er eit nasjonalt lovjubileum som markerer at det er 1000 år sidan Olav den heilage innførte Kristenretten på Moster-tinget (Bømlo kommune) i 1024. Ei radikal hending som starta prosessen med å strukturera eit samfunn ved eit lovsett fundert på ein ny religion med nye verdiar. Ei svært markant hending i arva etter Olav den heilage, som langt på veg har vore formande for det Norge vi har i dag.

Dette skal markerast i eit frittståande lovjubileum, som markerer ei svært viktig nasjonal hending i norsk rettshistorie. Bømlo kommune og Vestland fylkeskommune har sidan 2010 arbeidd med å legge til rette og satse på dette jubileet, gjennom å opprette og finansiere eit eige jubileumsselskap Moster 2024 AS, som også mottar statleg finansiering. Selskapet er operativt over 5-årsperioden 2020–2024.

I Statsbudsjettet 2023 er det tydeleg at det skal satsast på Stiklestad som «navet i Nasjonaljubileet 2030». I utgangspunktet er dette positivt for denne samarbeidsplattforma som har mange deltakande aktørar over heile landet. Men at alle komande jubileum nå er samordna under same budsjettpost allereie i 2023, er svært uheldig for Moster 2024. Konsekvensen av dette er nå at tilskotet til Moster 2024 i budsjettforslaget er underordna «Nasjonaljubileet 2030 – Norge i 1000 år» og her sorterer under kategorien «mindre arrangement rundt omkring i landet».

Korleis fortel vi historia?

I budsjettforslaget for 2023 er såleis det statlege tilskotet til Moster 2024 halvert i storleik frå aktuelle, og tidlegare lova pengar frå m.a. førre kulturminister Abid Radja, frå to millionar til ein million. Dette opplevast ikkje rett for eit lovjubileum av nasjonal betydning og verdi som har vore prioritert av regionen og på Statsbudsjettet sidan 2019. Dette er meldt inn budsjettprosessen.

Denne innretninga i Statsbudsjettet 2023 påverkar nå korleis Norges historie skal vektas og verta fortald. Dette er ein viktig tematikk for oss som engasjerer oss i korleis landet vårt har vorte til og arbeider med å formidle dette. Konfliktpunktet i denne diskusjonen gjeld narrativet om Norge, og korleis vi tolkar og kommuniserer dette i dag. Ikkje minst er det viktig når det kjem til korleis vi formidlar arven vidare til dei unge som skal bere historia inn i framtida. Medrekna unge vestlendingar og haugalendingar som har all grunn til å vere svært stolte over den arven som skriv seg frå denne regionen med både Hafrsfjord, Avaldsnes og Moster som sentrale stader i Norges statsdanning.