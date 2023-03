Frp vil at folk skal ha råd til å være single i Stavanger

Stavanger Frp går til valg for å kjempe for å redusere kommunale skatter og avgifter blir lavere, slik at også aleneboende har råd til å leve sitt liv.

Kristin Lode Politisk nestleder i Stavanger Frp, 5. kandidat på Stavanger Frps kommunevalgliste

Det er dyrt å bo alene, men svært mange gjør det. Tall fra SSB viser at over 1 million nordmenn er aleneboende, og av alle personer over 18 år lever 40 prosent uten partner. Så mange som en av fem nordmenn, men likevel er dette en gruppe som stadig blir oversett og nedprioritert.

Aleneboende har både høye utgifter og mindre inntektsmuligheter enn dem som bor i parforhold. Boutgifter er langt høyere enn gjennomsnittet for de som bor alene, med bolig og elektrisitet som dominerende utgifter. Spesielt i tider hvor strømprisene er usedvanlig dyre, er det tøft å måtte ta regningen alene.

Kommunale og statlige avgifter slår også spesielt negativt ut for aleneboende. Aleneboende som ønsker å dyrke et sosialt liv, reise på ferie og drive med aktiviteter har mindre til overs og dermed begrensede muligheter.

Når oppmerksomheten rettes mot folkehelse, utenforskap og sosial isolasjon som noen av vår tids utfordringer, må også de som bor alene tas hensyn til.

Frp ønsker at regningene dine fra det offentlige skal være lavere, slik at du har råd, uavhengig av om du har funnet kjærligheten eller ikke. Kommunen og samfunnet skal ikke legge et press på det å finne seg en partner, og det skal være rom for å leve selvstendig – uten skyhøye utgifter.

Stavanger Frp går til valg for å kjempe for å redusere kommunale avgifter som eiendomsskatten – som vi vil fjerne, og vi vil arbeide opp mot nasjonale myndigheter for at nasjonale skatter og avgifter blir lavere, slik at også aleneboende har råd til å leve sitt liv.

Boligmarkedet er også svært trangt. Få boliger til salgs presser opp prisene, spesielt i de større byene som Stavanger. En undersøkelse fra Match.com viser at en av fire norske single ikke eier egen bolig. Av disse er 60 prosent menn og 40 prosent kvinner, og hovedandelen av de som ikke eier egen bolig, befinner seg i aldersgruppen fra 35 til 55 år.

15 prosent sier at prisene er for høye til at de har råd til å gå inn i boligmarkedet, mens nesten like mange velger å leie for å spare penger til å kjøpe egen bolig senere. Derfor ønsker Stavanger Frp å lempe på utlånsforskriften slik at det blir enklere å kjøpe egen bolig. I 2023 kan man fritt elske hvem man vil, men det må også være rom for å leve alene.