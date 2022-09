Mossige, ytringsfrihet og konsensuskultur er ikke motsetninger!

DEBATT: Dag Mossiges (Ap) slengbemerkning om tidligere tiders konsensuskultur, krever en kommentar. Å bli enige om noe, betyr ikke at meninger ikke skal brytes i forkant.

Debattinnlegg

Hard Olav Bastiansen Statsviter / Stavanger Høyre

Stavanger bør absolutt arbeide for å bli en nasjonal hovedstad for ytringsfrihet og demokrati, slik Anne Torill Stensberg, Helge Lunde og Espen Røsbak foreslår i Aftenbladet (24. september. Byen vår har alle forutsetninger og de riktige miljøene for å lykkes dersom vi kraftsamler oss.

Arbeiderpartiets Dag Mossige støtter i samme avis forslaget. Samtidig velger han å komme med en slengbemerkning om den politiske kulturen som rådet før dagens regnbuekoalisjon overtok. Konsensuskulturen – ønsket om å skape enighet om de store spørsmålene og satsingene for byen – blir snakket ned, selv om Ap var en del av denne kulturen i åtte år. Dag Mossige hevder bramfritt at «konsensuskulturen i Stavanger lå over oss som et klamt ullteppe, men det tror jeg vi nå har kastet av oss».

Jeg skal gi ham rett i at Arbeiderpartiet har jobbet målrettet for å erodere den rådende politiske kulturen i Stavanger. Posisjonens politiske prosjekt har vært å konsentrere seg om uenighet, ikke skape grobunn for tverrpolitisk enighet. Den konsensuskulturen som Dag Mossige er motstander av, var selve forutsetningen for at Stavanger ble energihovedstad og at vi ble en universitetsby. Selvfølgelig var det diskusjoner og meningsbrytning i forkant, men alle var enige om at for å lykkes måtte en stå sammen når konklusjonen var trukket.

Kraften som Stavanger maktet å mobilisere da store mål skulle realiseres har Bergen i alle år misunt oss. Hadde vi stått tettere sammen hadde vi kanskje hatt medisinutdanning i Stavanger nå. I stedet kunne bergenserne enkelt sette krokfot på oss. Dag Mossige håper i avisintervjuet at et samlet politisk miljø i kommunen ønsker å gjøre Stavanger til ytringsfrihetsbyen. Underforstått; nå må vi stå sammen om å realisere visjonen. Vi må altså gjenskape konsensuskulturen for å lykkes.