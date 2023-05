Vil du bli en god leder? Hva med å studere Paulus?

DEBATT: Lederkultur som heier på ulikhet, kan skape enhet. Ledelse som favoriserer likhet, bereder grunnen til konflikt.

Fordi Paulus satte ord på ulikhet, og resultatet ble verdens mest innflytelsesrike folkebevegelse, kirken.

Egil Elling Ellingsen Teolog og forfatter

Vidar Mæland Bakke Teolog og forfatter

Torstein Eidem Nordal Teolog og forfatter

Ved å ha ansatte med ulik bakgrunn i organisasjonen din, og samtidig skape et trygt og komfortabelt miljø der alle kan uttrykke sine ulike synspunkter og meninger, åpner du opp for mer kreative og innovative ideer. Utfordringen er at vi tenderer til å trekkes mot dem som er like oss selv.

Er du på leting etter moderne verktøy som kan hjelpe organisasjoner og team til å forstå hverandre og spille hverandre gode, vil du raskt oppdage utallige modeller. Kan vi lære å lede ulike mennesker av kirkens første pioner? Paulus beskrev ikke bare teologi, han istandsatte mennesker. Hundrevis av år før disiplinen fikk et navn, bedrev han et stykke organisasjonspsykologi, og var den første som satte ord på ulikheter i en dynamisk organisasjon:

Lærer er i daglig bruk utenfor kirken. Vi kjenner læreren igjen som en realist, en pedagog og en praktiker eller trener som ser etter fremgang. Hyrde kjenner vi helst som pastor, men også som rådgiver, sosionom, helsearbeider eller andre omsorgsyrker. Evangelist kjenner vi igjen fra bedehuset, men tenk på en nettverksbygger, influenser eller politiker, en med interesse for kultur, ny teknologi eller en god samtale. Profet og apostel er mest kjent fra Bibelen, og minst brukt i vår dagligtale. Vi kjenner profeten igjen blant de sensitive eller kontrære, de uttrykksfulle artistene eller lidenskapelige aktivistene. Apostelen er pioneren, misjonæren, entreprenøren eller utforskeren.

Hvorfor er dette relevant? Fordi Paulus satte ord på ulikhet, og resultatet ble verdens mest innflytelsesrike folkebevegelse, kirken. Det samspillet som var blant de første kristne har stor nytteverdi og klangbunn i hele vårt samfunn. I organisasjoner der kulturen sier at "like barn leker best", der vil de som har andre perspektiver og utrustninger enten undertrykkes, eller forsvinne over i andre sammenhenger.

Dessverre har kirken ofte beveget seg bort fra sitt utgangspunkt: Å lede ulike mennesker. Som storsamfunn trenger vi å frigjøre oss fra renkespillet og de usunne maktstrukturene. Tiden er kommet for et friskt blikk på gamle begreper for ledelse. Å enes om grunnlag og retning er fortsatt avgjørende. Men reell enhet forutsetter ulikhet. Den som vil lære om ledelse, kan med fordel studere Paulus. Eller lese boken vår om emnet, Fem toneangivende personer.