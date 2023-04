En satsing på ingeniørutdanning må følges opp med finansiering

DEBATT: Regjeringen signaliserer at den ønsker en sterkere satsing på IKT og teknisk kompetanse for det grønne skiftet i Utsynsmeldingen. Dette er i tråd med hva NITO Studentene har etterlyst i mange år.

Hvis ikke regjeringen stiller friske penger til rådighet for en kraftig opprusting av utdanningssektoren, vil det i praksis ikke bli noen bedring i ingeniørmangelen i Norge.

Benjamin Hille Hagen Student ved Universitet i Stavanger

En rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at Norge i 2030 vil trenge 40 000 flere IKT-utdannede enn i dag. Spesielt ansatte med høyere IKT-utdanning. Vi er ikke i rute til å få tak i denne kompetansen. NITOs årlige behovsundersøkelse viser at ingeniørkompetanse er mangelvare i Norge.

I den nyeste undersøkelsen sier 62 prosent av spurte arbeidsgivere at de opplever det som vanskelig å få tak i ingeniørkompetansen de trenger. 45 prosent av disse sier at resultatet av ingeniørmangelen er at oppgaver forblir uløste i deres virksomhet.

Norge risikerer å bli hengende etter med, eller måtte avlyse, alle de store endringene vi skal gjennom i de kommende årene, fra kunstig intelligens til sirkulær økonomi. Vi står overfor en kompetansekrise, og den må løses med en kraftig satsing på utdanning innen IKT, teknologi og realfag.

En satsing på disse samfunnskritiske utdanningene vil koste penger. Her er vi bekymret for at regjeringen vil la det bli med fagre taler og ikke følge opp. Ingeniør- og teknologutdanninger er blant de mest kostbare i landet, de krever dyrt lab-utstyr, og stor plass. Uten plass på skolene der studentene kan jobbe sammen, og få faglig oppfølging kommer frafallet fra studiene til å være vedvarende høyt. Disse utdanningene må få et finansieringsløft for å ruste opp fagmiljøene.

Når regjeringen nå kommer med nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler, er det ingen grunn til å tro at dette gjør situasjonen bedre for teknologiutdanningene. Regjeringen vil at universiteter og høyskoler skal prioritere dette selv, men det er vanskelig å tro at det vil skje raskt nok og stort nok. Dette har jeg også presentert for Stortingets utdannings- og forskningskomité og bedt dem følge opp.

Men for å få nok ingeniører og teknologer, trengs det en bredere satsing fra grunnskolen og oppover. Spesielt trengs mer matematikk og programmering i skolen. Dette er nødvendig for at flere skal velge teknologifag og komme seg gjennom studiene.

Hvis ikke regjeringen stiller friske penger til rådighet for en kraftig opprusting av utdanningssektoren, vil det i praksis ikke bli noen bedring i ingeniørmangelen i Norge. Da vil næringslivet fortsette å stå uten nødvendig ingeniørkompetanse og det blir vanskelig å få tak i kompetansen for å møte klimakrisen.