Grossister har et samfunnsansvar

«Hvis ikke matvaregrossistene kan bedre, så er det andre som må overta styringen, slik at selvforsyningsgraden kan opprettholdes i fremtiden», skriver Per A. Svanes.

Per A. Svanes Stavanger

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

DEBATT: Både under pandemien og nå under pågående krigen som Russland fører mot Ukraina har det gjentatte ganger blitt påpekt og påvist at det er viktig at vi blir mest mulig selvforsynt med viktige nøkkelprodukter, blant annet landbruksprodukter produsert av norske bønder.

Jeg var i forrige uke og handlet på Madla Handelslag i Stavanger. Her fant jeg i fryseren lammekjøtt fra New Zealand, og i en annen fryser grisekjøtt fra Spania. Det er en av de store matvarekjedene som Coop som finner det formålstjenlig å importere kjøtt som må reise halve jordkloden rundt for så å havne i fryseren på Madla. Importere lam og gris til Sør-Jæren som ligger midt i Norges matfat.

Rogalam er landets største lammekjøtt-produsent og produserer mer enn butikkene kan selge unna, meg fortalt. Dette står til stryk. Hvis ikke matvaregrossistene kan bedre, så er det andre som må overta styringen, slik at selvforsyningsgraden kan opprettholdes i fremtiden.

Kjære grossister innen dagligvare, dere har og et samfunnsansvar ut over det å selge billige varer koste hva det koste må.