Taktløst av Equinor å gi julebonus til de ansatte

Innsenderen mener det er taktløst av Equinor å bruke 200 millioner kroner på bonuser til allerede godt betalte medarbeidere.

Tor Inge Vormedal Haugesund

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

JULEBONUS: Det statseide oljeselskapet Equinor melder at de i år skal gi alle sine 20.000 ansatte en julebonus på 1.000 dollar. Med andre ord betaler Equinor ut ca. 200 millioner kroner i julebonus til sine fra før godt betalte medarbeidere.

Julebonusen er på toppen av en bonus de ansatte har fått tidligere på 10,5 prosent av sin ordinære lønn, pluss at de har fått 4,9 prosent i ordinær lønnsforhøyelse. Selv om Equinor er et børsnotert selskap er den norske stat fremdeles hovedeier av selskapet. Bonusene påstås å være en påskjønnelse for ekstra god jobb i 2022.

Jeg vil tro at de ansatte i Equinor ikke har gjort noe spesielt for å få opp olje- og gassprisene. Det er i all hovedsak krigen i Ukraina som er årsaken til de rekordhøye olje- og gassprisene. I en tid hvor vi daglig hører om sosial nød og at den norske staten struper inn økonomien under påskudd av krisetid, er det direkte usmakelig og taktløst av Equinor å dele ut slike bonuser. Årets julebonus fra Equinor til de ansatte burde i stedet blitt delt ut til Fattighuset, Frelsesarmeen og ofrene i Ukraina.