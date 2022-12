Har Frp glemt sin ideologi i Sandnes?

DEBATT: Jeg har ved flere anledninger sett at Frp ikke vil lage regler som overstyrer oss vanlige folk. Partiet sier folk kan ta egne fornuftige valg, uten å bli overstyrt.

Hvorfor skal Frp i Sandnes overstyre flertallet i Forsand? Det må være helt imot alle prinsipper i partiets ideologi.

Steinar Bjørgo Sandnes

Hvorfor skal Frp i Sandnes overstyre flertallet i Forsand? Det må være helt imot alle prinsipper i partiets ideologi. Nå har Frp i styrt i snart åtte år sammen med Ap i Sandnes, så da har kanskje siste rest av ideologi forsvunnet? Det siste utspillet fra Borgli er at han vil gå inn for at kommunen skal være med å dekke kostnader for å beholde ferjen over Høgsfjorden.

Hvorfor skal Frp bruke skattekroner på å drifte en helt unødvendig ferje? Er det ingen som ser galskapen i at Forsand skal være en del av Sandnes?

Kan noen fortelle meg hvor mange skattekroner som kommer fra Lysebotn, for det er dette det gjelder. Disse kronene vil Sandnes ha. Jeg kan ikke se noen andre motiver, bortsett fra at de ikke må tilfalle Strand.

Ordfører Wirak sier bare at man ikke kan bruke grensejusteringsloven til å dele kommuner. Ingen ord om flertallet i Forsand, om medbestemmelse, solidaritet eller fornuft.

Torsdag 8. desember er siste dag for å vise fornuft i denne saken. Da vil det vise seg om politikk kun er hestehandel på bakrommet. Ikke kom ved neste valg å si at dere lytter til folket.