Sporten glemte landets største idrettsarrangement

DEBATT: Man skal vokte seg for å snakke om sin syke mor, som det heter, men Spirit friidrett har ingen sykdomssymptomer snarere tvert imot.

Her fra Holmenkollstafetten i 2018.

Einar Søndeland Friidrettsleder, Sola

Vi er så gamle at vi fortsatt holder oss til papir og opplever i år som i fjor at Aftenbladet sport ikke greide å gi sine lesere et eneste notat da landets største idrettsarrangement med nær 60.000 aktive løp Holmenkollstafetten (HK) sist helg.

Mandagens tre helsider sport inneholdt tre fotballsaker + en halvside alternativ idrett fylt opp av betydningsløse negative fotballsaker (Riise mot NFF, Leeds-supporter siktet for overfall, og norsk politi i svensk fotball). HK stafetten ble arrangert for 100. gang og ses på som den viktigste dagen i norsk friidrett. En idrett hvor Norge under årets innendørs-EM ble beste nasjon. Mulig friidrett har høyere internasjonal status enn fotball, vi vet ikke?

Som vi alltid gjør når noe ekstraordinært er på gang sendte vi til sporten et kort ferdigtygget forhåndsinnlegg. Som ny fremadstormende klubb får vi ikke gjort noe mer enn å vinne stafettens prestisjetunge juniorklasse foran landets ledende mellomdistanse klubb Ullensaker/Kisa.

Om vi glemte Sandnes, nei da, men Sandnes må ses bort fra ettersom brødrene Ingebrigtsen ikke har for vane å tenke klubb, og dermed er ikke Sandnes i stand til å holde følge med landets beste klubber. Holmenkollstafetten har en uvurderlig betydning for klubbmiljøene og anses som det uoffisielle NM i breddefriidrett.