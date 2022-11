Nå må det bli ro til å utvikle Sandnes sin nye bydel i Forsand

DEBATT: Forsand er en brikke i et spill om kraftpenger, trafikanter og finansiering av Ryfast-tunnelen, glimrende dokumentert i Aftenbladets gjennomgang av hele historien for en stund siden.

Rogaland fylkeskommune og Strand kommune har systematisk motarbeidet ferja fra den dagen Ryfast ble vedtatt. Vi håper inderlig at et nytt selskap tar sjansen på å starte opp igjen.

Hans Petter Rønningsen Sandnes

Margareth Vatne Rønningsen Sandnes

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi er vitne til en ustoppelig strøm av initiativ, omkamper og leserinnlegg fra politikere og aktivister for å kapre Forsand til Strand. Forsand som del av Sandnes er fastsatt gjennom gjentatte lovlige vedtak, og lite reelt nytt er kommet på bordet i etterkant.

Omsorg for hvem?

Motstandernes motiv er, tilsynelatende, omsorg for forsandbuene, men hvor ektefølt er denne omsorgen ...? Det mest sannsynlige hovedmotivet, nemlig Forsand sine kraftinntekter, nevnes sjelden.

Sandnes har konkrete planer for utvikling av Forsand bydel. Vi har hørt lite om hvordan Strand tenker å investere i utvikling av Forsand som en utkant i Ryfylke. At ferjedriften på Høgsfjorden er under press, er trukket inn som argument for å dele opp igjen Sandnes, men er ikke noe nytt element i saken.

Rogaland fylkeskommune og Strand kommune har systematisk motarbeidet ferja fra den dagen Ryfast ble vedtatt. En burde kunne forvente at i hvert fall fylkeskommunen greide å forholde seg ryddig til stortingsvedtak, og legge til rette, i stedet for kontinuerlig å motarbeide.

Uansett kommunegrenser, er det mange grunner til å opprettholde ferje over Høgsfjorden. Den er ønsket av nesten 50 prosent i Forsand som stemte for Sandnes, trolig blant mange av den øvrige halvparten også, av hytteeiere som aldri har fått uttale seg, de som bruker ferja til og fra arbeid, venner og familie som skal besøke hverandre rett over fjorden, syklister, og ikke minst turistene som får oppleve det vakre fjordlandskapet i stedet for et par mil under vann.

Vi heier på ferje!

Med Forsand i Strand er nok ferjeforbindelse over Høgsfjorden ugjenkallelig en saga blott. En stor takk til alle som ser verdien av dette sambandet, og jobber for å opprettholde det, ikke som en konkurrent til, men som et supplement til Ryfast.

Dette inkluderer ferjeselskapet Boreal hvor selskap og ansatte har holdt propellene i gang i en svært krevende tid. Vi håper inderlig at et nytt selskap tar sjansen på å starte opp igjen. Det trenger ikke være døgndrift, men en ferje som går noe lenger enn til kl. 18.00. Da håper og tror vi at passasjerene vil komme tilbake og gi grønne tall i regnskapet.

Det er få tegn til at ‘grenseaktivistene’ vil gi seg med det første. Men som sykkelglade hytteeiere på Oanes, bosatt i Sandnes, håper vi Sandnes kommune og Forsand bydel nå snart kan få ro til å videreutvikle denne delen av kommunen.