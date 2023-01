Ikke bare ett, men to folkemøter kreves før vindkraftutbygginger

DEBATT: Det ble nylig lagt ut et debattinnlegg av et Motvind medlem med et ønske om at folkemøter før vindkraftutbygging bør bli et krav. Slike innlegg som legges ut uten å bli fakta sjekket, er direkte skadelig for en allerede polarisert og splittende vindkraftdebatt.

Innlegget fra et medlem i Motvind som handlet om krav om folkemøter før vindkraftutbygging, burde aldri vært publisert, hevder innsenderen.

Petter Mikalsen

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det har seg nettopp slik at det er et krav om ikke bare et, men to folkemøter i regi av NVE før vindkraftutbygging skjer. En rask sjekk av konsesjonsprosessen på NVE sine nettsider viser når i prosessen disse blir holdt, først ved melding (trinn 1) og deretter ved selve søknaden (trinn 3). Dette har vært praksis lenge og det blir derfor feil å skrive ent innlegg der det ser ut som dette ikke blir gjort i dag.

Vi forstår fra skribenten i Motvind at det ønskes et møte tidligere i prosessen, men skal man da holde folkemøter for alt som skal skje i kommunen? Møter i folkevalgte, kommunale organer, hvor blant annet vindkraftsaker først tas opp, er åpne for alle, selv om man ikke fritt kan ta ordet i disse møtene, kan man snakke med politikerne før eller etter møtene. Vi stiller oss også kritiske til Aftenbladets debattavdeling som skal «kvalitetssikre» slike innlegg. Det blir rett og slett feil at et slikt innlegge publiseres, da det kan skape mer motstand basert på feil fakta.