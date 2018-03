Faktisk brukes hvert eneste av de 450 ordene Morten Landråk Asbjørnsen (H) presset inn i sitt innlegg i Aftenbladet onsdag 28. februar på å «ta» oss.

Sauses i hop

Prøveprosjekt med gratis buss, kompensasjon for utsatte grupper, innvandringspolitikk (!) – alt sauses i hop og skytes ned. Det har blitt stadig mer åpenbart at Høyre ikke bare har klokkertro kun på egne løsninger, men heller ikke egentlig ønsker andre innspill og debatt særlig velkommen.

Stemt ned våre forslag

Men bruk nå muligheten til å fortelle akkurat hva dere vil gjøre, Høyre, for eksempel for å kompensere for konsekvensene av den kommende bomringen. Vi vet jo nå, etter fem år med Høyre-Frp-regjering, at de ikke vil gjøre noe for å redusere bompengebelastningen på Nord-Jæren, og på Stortinget har de stemt ned våre forslag om at staten skal ta større del av regningen. Men har Høyre lokalt ingen egne forslag?