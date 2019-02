Sola er en rik kommune i et rikt land med ressurssterke innbyggere i et område der tall og fakta fra levekårsundersøkelser viser at Sola innfrir innbyggernes forventninger år etter år. Samtidig som Norge kjemper om pallplass over verdens lykkeligste land.

Kommunestyre i Sola behandlet 7. februar saken om mottak av flyktninger for 2019 der IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) ber om at kommunen bosetter og ønsker velkommen 20 personer (pluss familiegjenforening). På møtet stemmer Kristelig Folkeparti sammen med Høyre for rådmannens innstilling og reduserer bosettingen til 15 flyktninger, med støtte fra Senterpartiet.

Mindretallet (Ap, Tanangerlisten, V og MDG) stemmer for IMDIs anmodning på 20 personer. IMDI sin forespørsel til Sola blir altså avvist helt fremme ved porten, og fem må stå igjen utenfor. Mener flertallet i Sola kommunestyre virkelig at de fem som avvises, får det bedre ved å oppholde seg lenger i en flyktningeleir eller asylmottak og få en ytterligere forverring av sin fortvilte livssituasjon? Er det virkelig ikke plass i Sola til disse?

Sola går enda lenger

Regjeringen fører allerede en restriktiv flyktningepolitikk. Når IMDI ber om integrering av 20, er dette tallet allerede justert og vurdert av gode byråkrater i lys av regjeringens asyl- og flyktningepolitikk. De gjennomfører en «streng, men rettferdig politikk», om vi skal bruke regjeringens egne ord. Men i Sola kommune går flertallet i saken enda lenger. Forstå det den som kan. Vi forstår det ikke. Vi vil si som programleder og flyktning Leo Ajic: Hvis det bryter ut krig i Norge om 20 år og du må flykte: Hvordan vil du bli tatt imot?

Lege Hanne Heszlein-Lossius har jobbet i flyktningleirer i Hellas en rekke ganger, og forteller nå sist i 2019 om akutte situasjoner i flyktningleiren Moria på den greske øya Lesbos og om sultne, kalde og døende barn i telt på greske bensinstasjoner. «Dette er en folkevalgt feilet politikk. Vi kan ikke si at vi ikke visste, for vi vet. Vi vet at vi ikke hjelper dem der de er», skriver hun. Vi kan ikke lenger forsvare politikken med at flyktningene må hjelpes der de er. Noen flyktninger har allerede fått opphold og er her. De er «oss», og akkurat nå sitter noen av «oss» og venter, kjenner på kulden og utestenges fra starten på et nytt liv i håp.

Menneskeverd

Et stort flertall i Stavanger (KrF, Venstre, Høyre, Ap og SV) sier ja til å ønske velkommen de 120 flyktningene de blir anmodet om, og ber endatil regjeringen om å øke sin innsats for å ta imot flere flyktninger. Tenk hva det ville betydd for de fem menneskene det gjelder om Høyre og/eller KrF i Sola stemte for det antallet vi blir bedt om å hjelpe; Menneskeverd.