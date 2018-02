I min psykologpraksis møter jeg mennesker som strever med blant annet utbrenthet, angst eller depresjon. Bak disse lidelsene skjuler det seg ofte feilaktige antakelser om seg selv og andre, eller vansker med å håndtere egne følelser. Det kan være at klientene jeg møter er unødvendig selvkritiske, stiller uoppnåelige krav til seg selv eller bekymrer seg sterkt for fremtiden. For noen av dem er følelser ukjente opplevelser og derfor særdeles skremmende. Konsekvensen blir at når følelser da vekkes til live av utfordrende livssituasjoner, blir de overveldet og håndterer dem ofte på uhensiktsmessige måter.

For nesten alle jeg har møtt kan vanskene deres spores tilbake til tidligere erfaringer i livet. Mer spesifikt til mønster i samspillet med sine omsorgsgivere:

Noen har hatt foreldre som har vært sterkt kritiske til det meste de gjør, og da har de blitt sterkt selv-kritiske.

Noen har hatt foreldre som er uforutsigbare, og da har de en tendens til å bekymre seg for hva som kan komme til å skje i fremtiden.

Andre har hatt foreldre som fokuserte lite på følelser, og da har følelser blitt skremmende og ukjente for dem. De har ikke fått den emosjonelle treningen de hadde hatt behov for.

Felles for alle er at det har vært noe i oppvekstmiljøet som har gjort at de i dag strever med sine vansker.

Dårligere psykisk helse, kortere levetid

Flere vitenskapelige studier har vist tydelig sammenheng mellom belastninger i barndommen og senere psykiske vansker. En av de største er «Adversive Childhood Experiences Study» (forkortet ACE-studien), som kartla over 17.000 personers vonde oppveksterfaringer og senere helseplager. Urovekkende fant forskerne at omtrent to tredjedeler av befolkningen har opplevd skadelige erfaringer i barndommen sin.

Samtidig fant de også en klar sammenheng mellom antallet negative erfaringer og dårligere psykisk og fysisk helse. «For de som har svært mange negative barndomserfaringer, reduseres forventet levealder med hele 20 år!»

Foreldrenes avgjørende rolle

Det er underkommunisert hvor mye foreldres væremåte avgjør barnets psykiske (og fysiske) helse. Når barn viser følelser – gråter, er redde, sinte eller glade – har måten foreldre håndterer dette på en enorm påvirkning på barnets psykologiske utvikling. Dette har igjen stor betydning for hvordan barnets psykiske helse blir som voksen. De foreldrene som hjelper barna med å håndtere følelsene på en hensiktsmessig måte, trener dem i å mestre disse. De foreldrene som skaper trygge, forutsigbare rammer og ikke påfører barna unødvendige belastninger, bygger trygge og robuste barn.

John Gottman beskriver i sin nylig oversatte bok «Hjerteforeldre» de positive effektene med å fokusere på barns følelser. De foreldre som hjelper barna med å håndtere følelsene sine, bygger robuste barn. Barna får blant annet bedre selvfølelse, blir bedre til å danne gode relasjoner til sine venner, blir mer empatiske og har bedre konsentrasjonsevne.

En norsk studie viser også at foreldre som har deltatt på foreldrekurs, opplever økt forståelse for egne barn, bedre relasjon til dem, at de håndterer konflikter bedre, og at de er tryggere i foreldrerollen. Slike kurs gjør at foreldre hjelper barna sine med å bli bedre kjent med følelsene sine, og lærer å håndtere vanskelige følelser på hensiktsmessige måter.

Et samfunnssak

De fleste foreldre vil alltid det beste for sine barn, men det er ikke alltid de vet hva som faktisk hjelper dem mest. Mange vet ikke hva de skal gjøre eller hvordan de skal møte barna sine for å gi dem et robust fundament for livet. Og noen tror de vet det, men tar feil – og gir derfor ikke barna de beste vekstvilkårene. Barn kommer uten bruksanvisning og vi kan ikke forvente at foreldre på magisk vis vet hvordan man bygger sunn psykisk helse.

I foreldres væremåte overfor sine barn ligger det utrolig store muligheter for å gjøre samfunnet bedre, men også et enormt skadepotensial. Hvordan vi forvalter foreldres makt er helt avgjørende for hvilken utvikling samfunnet vårt tar. Vi vet at det er mye smartere å forebygge skader før de forekommer, enn å reparere dem når de allerede har skjedd.

Foreldre må få trening

For den fysiske helsen vår har vi heldigvis et godt vaksinasjonsprogram. Effekten av dette har vært enestående, og vi har mer eller mindre utryddet sykdommer som før skapte enorm lidelse. Tiden er inne for å skape et tilsvarende psykologisk vaksinasjonsprogram. Vi kan gi våre barn en virksom psykologisk «vaksine» ved å trene foreldre i hvordan de best kan møte barna sine.

Dette kan organiseres ved at kompetent helsepersonell tilbyr kurs og informasjon til alle foreldre. Disse oppgavene vil være naturlig å legge til helsestasjoner eller andre instanser som møter foreldre. Det kan bygges opp kompetanse i kommunene slik at man kan nå ut til hele befolkningen. På denne måten kan vi effektivt redusere og forebygge en rekke psykiske lidelser. Det ville hatt store positive konsekvenser for folkehelsen!