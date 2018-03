Norsk politikk er omgjort til en barnehage. Dette ytret vår forrige justisminister i sin avskjedstale. Jeg forstår godt at mange ansatte og at mange foreldre reagerer på bruken av barnehage som skjellsord.

Liten grad av respekt

Noen mener at det er en overdrivelse å reagere på dette utspillet – at hun sikkert ikke mente å støte tusenvis av ansatte i norske barnehager. Min oppfatning derimot er at hun viser en for liten grad av respekt for barnehagen og barnehagens verdi.

Vi er inne i en tid der barnehagens betydning blir større. Vi politikere, i alle fall de fleste av oss, anerkjenner barnehagen som en viktig del av våre barns utdannelse. Vi satser på å stadig øke kvaliteten i barnehagen.

Nå trenger vi flere barnehagelærere for å øke pedagogtettheten over det ganske land.

Vi trenger da en barnehage som er attraktiv, både for de som vurderer å studere til å bli barnehagelærer og de som er utdannet, men enda ikke ansatt.

Respekt for barnehagen er respekt for fremtiden, for de barna som en dag skal styre oss. Det er å anerkjenne det pedagogiske arbeidet som skjer hver eneste dag. Jeg har lært mye om barnehage i tiden i oppvekststyret i Stavanger, og er imponert over den jobben som blir gjort.

Bør beklage ordbruken

Dersom en skal kalle en spade for en spade, som Listhaug sa, så kan vi vel anta når hun bruker ordet barnehage, så mener hun barnehage. Min oppfatning er at hun bør beklage ordbruken. Men, med Listhaugs omtale av stortingskollegaer i mente, så ville det overraske om det kommer. Som lokalpolitiker i Stavanger, så forventer jeg at dersom noen her i bystyret bruker barnehage som skjellsord, så blir det slått ned på og beklaget.

Det er så viktig å vise at barnehagen er en fantastisk arbeidsplass. Stå på videre dere som jobber i barnehagen, dere fortjente ikke dette.