Petroleumsskatteloven bør endres

Stavanger Aftenblad tar 8. januar i sin leder til orde for at vi må beholde petroleumsskatteloven som den er. Dermed tar skattebetalerne 78 prosent av risikoen for alle investeringer i olje og gass. Dette har vært en suksess og ledet til at flere har våget å investere i Nordsjøen. Men gitt klimakrisen og «hårete» politiske mål om at vi skal kutte CO₂- utslipp, øker risikoen for at slike investeringer ikke går i pluss i fremtiden.

Stort paradoks

Petroleumsskatteloven er også rigget i forhold til hvordan vi ønsker samfunnsutviklingen. Gitt klimamålene er dermed videreføring av loven et stort paradoks.

Det viser seg at elbiler fungerer utmerket. At overgang til elbiler vil påvirke etterspørselen etter bensin og diesel, bør ikke overraske noen. Flere og flere land og bilfabrikker rigger nå for elbiler, og det er bare et tidsspørsmål før elbiler tar stadig større andeler av bilparken. Politikerne satser på elbiler for å nå klimamålene, få renere luft i byene og ikke minst, fordi dette er et av de enkleste grepene de kan ta. Det å skifte til elbil leder for eksempel ikke til noe nedgang i mobiliteten eller velferden. Gitt også økende karbonavgifter, som alle er enige i, vil denne overgangen akselerere.

Det er konkrete planer om elektrifisering og kanskje vi allerede innen 2021 har 60 elektriske ferjer bare i Norge? Busser, lastebiler og til og med fly vil om få år ha elektrisk drift.

Samtidig påstår oljenæringen at vi vil være avhengige av olje i mange år til. Det er nok delvis riktig, men bensin- og diesel kan altså være noe av det første vi klarer oss med mye mindre av. Dette vil dermed påvirke etterspørselen og prisen på olje vil falle.

Det er også viktig å påpeke at 70-80 prosent av energien til en fossilbil går til varmetap. Med fossilbil fyrer vi altså for «kråkene» og sløsing liker vel ingen?

Vi ser altså store røde flagg, spesielt for oljevirksomheten. Dette betyr at det er mye høyere risiko i dag for at skattebetalerne ender opp med å ta 78 prosent av regningen for stadig flere feilslåtte investeringer i olja.

Havvindmøller, vår nye olje

Men petroleumsskatteloven er et veldig godt virkemiddel i forhold til en ønsket samfunnsutvikling. Vi bør derfor ta lærdom av denne suksessen og innføre slike ordninger for fornybarnæringene. For eksempel bør vi satse på havvindmøller, som kan bli noe av vår nye olje. Dette vil kunne gi flere arbeidsplasser og fortsatt stor velferd for AS Norge. Men ikke minst er det mer moralsk riktig i forhold til løsning av klimakrisen og for fremtidige generasjoner.

Men selv om vi skulle se helt bort fra det siste. Det er altså lite sannsynlig at det som var en god investering tidligere, er en like god investering i fremtiden! Tenk om det hadde vært så enkelt!