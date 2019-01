Foreldre mot nye ungdomstrender

Ungdommen bruker sosiale medier til å avtale slåsskamper og til å legge ut film av volden. Det som har uroet mest er, at det er flere til stede, enten som heiende tilskuere til et oppgjør, eller som en av mange som filmer det som skjer med mobilen. Heldigvis får politiet ofte tips, og kan avverge volden. Heldigvis tar noen ansvar, enten det er unge eller foreldre. Fortsett med det!

Bruker sosiale medier

Ungdommen bruker også sosiale medier til å avtale kjøp og bruk av narkotika. Hasj er bare en Snapchat-melding unna. De politiske ungdomspartienes flørting med legalisering av narkotika kan tyde på at det er en gryende aksept for bruk av rusmidler, og en gjennomgående holdning om at «det er jo snart lovlig allikevel». Senest Unge Høyre som med sitt siste utspill ønsker testing av russens medbrakte narkotika for å forsikre seg om at stoffet er «trygt». Når i alle dager ble bruk av tunge narkotiske stoffer omtalt som «trygt»? Godt at moderpartiet raskt var ute for å sette ungdommen på plass.

Foreldre skal gi ungdommen tillit, vise forståelse og huske på at kua selv var kalv. Men denne kua gresset på en helt annen eng.

Der har ikke alle partier vært like tydelige. Intensjonen i forslaget deres følger et gammelt mantra: Om vi ikke kan stanse bruken, bør vi i det minste sørge for at brukerdosen er trygg. Mantraet har gitt oss gode ting som sprøyterom og gratis brukerutstyr. Men det må være forskjell på tunge narkomane og våre unge lovende. Man skal ikke kunne sjekke hasjen eller MDMA-en sin, før et russetreff eller en festival, som om man sjekker seg for kjønnssykdommer. Intensjonen er nobel, signaleffekten derimot fryktelig.

Trendene må tas på alvor

Disse nye ungdomstrendene er vi nødt til å ta på alvor. Ja, ungdom skal sprenge grenser, være i opposisjon til sine foreldre og markere seg som individer. Og vi foreldre skal gi ungdommen tillit, vise forståelse og huske på at kua selv var kalv. Men denne kua gresset på en helt annen eng. Volden i dag er grovere og terskelen for voldsbruk lavere enn da jeg var ung. Nå blir alt festet til en «filmrull» som kan følge en i mange år.

Narkotika er mer utbredt, og mens foreldregenerasjonen kunne gå gjennom tenårene uten å se snurten av ulovlige stoffer, blir flere av våre ungdommer utsatt for dette så altfor tidlig. «Skal vi ta en blås før trening?». Er våre unge klar for å unngå den kriminelle handlingen som narkotikabruk faktisk er, når oppfatningen blant ungdommer flest er at samfunnet beveger seg mot legalisering?

Møtte opp i hopetall

Høyres Sissel Hegdal Knutsen og Ann Kristin Bruns fra KrF inviterte i februar i fjor til folkemøte om den økte ungdomskriminaliteten i Hinna bydel. Møtet var fullpakket. Foreldrene på Hinna møtte opp i hopetall for å få mer informasjon om hvilket ungdomsmiljø som spredte frykt i bydelen. Dette viser at behovet for møteplasser er stort, og at foreldre i Stavanger er opptatt av hva de unge driver med. Politisk skal dette være en prioritert oppgave. Derfor satte også flertallspartiene av tre millioner kroner til strakstiltak mot disse nye ungdomstrendene i sitt budsjett for 2019. Her må det handles!

Og vi skal gjøre mer. Stavanger Høyre følger etter våre gode partikolleger i Time, Sola og Hå, og er godt i gang med planleggingen av et arrangement som har fått bred omtale i avisene, og blitt veldig godt mottatt av innbyggerne i nevnte kommuner. Budskapet er enkelt. Narkotika er aldri «trygt», og selv om det har «gått bra med deg» kan det gå så forferdelig galt med utrolig mange andre.