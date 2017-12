De siste ukene har vi gjennom #metoo fått servert en stor mengde fortellinger om overgrep og trakassering mot kvinner. Kvinner som gruppe er dessverre fortsatt svært utsatt for trusler, vold og uønsket oppmerksomhet.

Kvinner har også dårlig rettssikkerhet fordi seksuelle overgrep og seksuell trakassering ofte ikke blir anmeldt. Hvis de blir anmeldt, blir de ofte henlagt. Hvis de kommer til retten, opplever ofrene at de er den som må forsvare seg og forklare sine handlinger, ikke overgriperen.

Samtidig foreslår regjeringen kutt i midlene til rettshjelp for kvinner! Dette er direkte kvinnefiendtlig!

Tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt sier at 123.000 arbeidstakere opplever seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Ulikestillingen

Vi lever ikke i et likestilt samfunn når 10 prosent av alle kvinner blir utsatt for voldtekt, og halvparten av de som rapporterer voldtekt, sier at overgrepet skjedde før de var fylt 18 år. Det betyr at ofrene må leve lenge med ettervirkningene av det de har opplevd.

Vi lever ikke i et likestilt samfunn når tall fra Statens arbeidsmiljøinstitutt sier at 123.000 arbeidstakere opplever seksuell trakassering på arbeidsplassen. Dette er et svært høyt tall. Kvinner opplever dette oftere enn menn, og de yngste kvinnelige arbeidstakerne er de som er mest utsatt.

Vi lever ikke i et likestilt samfunn når kvinnelige politikere og samfunnsdebattanter blir utsatt for hets og grove trusler.

Vi lever ikke i et likestilt samfunn når flertallet av partnerdrap begås av menn mot kvinner. Mange av de drepte har vært i kontakt med politi, rettsvesen eller krisesenter før de ble drept. Dette er altså drap som er varslet og som kunne vært unngått.

Dette er et samfunnsproblem og ikke bare et individuelt problem.

Kjønnspresset

Vi lever i et samfunn hvor kvinner blir fortalt at de bør og må gjøre seg seksuelt attraktive for menn. Svært mye av mote- og skjønnhetsbransjen er bygget opp rundt dette premisset. Omtrent det verste som kan skje en kvinne i vårt samfunns øyne er at hun blir stemplet som ikke sexy. I en slik atmosfære er det ikke vanskelig å skjønne hvorfor mange kvinner tier om de overgrepene de blir utsatt for.

Heldigvis har mange kvinner de siste ukene stått fram og fortalt om sine opplevelser. Heldigvis − fordi vi da ikke lenger kan overse omfanget av problemet. Heldigvis – fordi ofrene da ser at de ikke er alene, at andre har opplevd det samme, at dette er et samfunnsproblem og ikke bare et individuelt problem.

De kan slippe unna med det fordi samfunnet har bagatellisert problemet og bortforklart det som flørting.

Makt

Vi lever i et samfunn hvor makten fortsatt er ulikt fordelt mellom kjønnene, og la oss ikke være i tvil: Dette handler om kjønn, og dette handler om makt! Dette handler om at menn i maktposisjoner tar seg til rette og utnytter sin stilling. De har sluppet unna med det fordi menn beskytter andre menn, og fordi også enkelte kvinner beskytter menn med makt. De kan slippe unna med det fordi samfunnet har bagatellisert problemet og bortforklart det som flørting.

Men det er ikke uskyldig flørting eller dumme misforståelser. Omfanget av problemet er stort, og seksuell trakassering kan eskalere til voldtekt.

Mange kvinner betaler en svært høy pris for å satse på drømmejobben eller delta i samfunnsdebatten. De siste ukene har vi hørt historier fra kvinner i film- og teaterbransjen som vitner om en ukultur i bransjen. For litt over en uke siden kom det fram at et stort antall kvinnelige musikkstudenter har opplevd overgrep fra en professor. I sommer sprakk nyheten om at en professor ved UiS har sendt grove seksuelle meldinger til kvinner på sosiale medier. Nylig har vi også hørt at Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, er blitt mer avhengig av å bruke bil på grunn av økende omfang av trusler mot henne. Nettavisen benyttet dessverre anledningen til å invitere til mer hets og trakassering ved å stemple henne som en hykler som kjørte mer bil selv mens hun ville nekte andre å gjøre det samme.

Over hele verden

Dette er ikke bare et nasjonalt problem, problemet er globalt, som Weinstein-saken i USA viser. I alle land og alle kulturer opplever jenter og kvinner uønsket oppmerksomhet, trusler om vold og voldtekt. I Afrika er fare for vold og seksuelle overgrep på skolen og på skoleveien en av årsakene til at jenter dropper ut av skolen. I Uganda har 8 prosent av 16- og 17-åringer hatt sex med læreren sin. I Sør-Afrika er det estimert at en tredjedel av alle barnevoldtekter blir begått av ansatte ved skolene. I India har enkelte politikere uttalt at kvinner som er ute på offentlig sted på kvelden, fortjener å bli voldtatt.

Heldigvis er det lyspunkt. Universitetet i Stavanger avskjediget den 24. november professoren. Det har også kommet fram i mediene at Statoil har avskjediget en ansatt som sendte nakenbilder til kvinnelige lærlinger.

#Metoo viser at omfanget er stort. Og selv om ikke alle kvinner opplever vold og trakassering, så lever alle kvinner med trusselen om at det kan skje også dem.

Det er på tide å vise at vi ikke aksepterer vold, voldtekt og trakassering. Dette er ikke et kvinneproblem, det er et samfunnsproblem!