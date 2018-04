Jan Simonsen har et innlegg i Aftenbladet 23. april i forbindelse med mitt tidligere leserbrev om UiS sin samarbeidsavtale med det israelske universitetet Technion.

Nå er det vel ikke så mye å si om Simonsens innlegg – det må bære galt av sted når en har som prinsipp å forsvare en bestemt stats handlinger, men ikke ser på denne statens forhold til internasjonal lov og menneskerettigheter, når en ikke tar inn over seg FNs og et stort antall menneskerettsorganisasjoners entydige fordømmelse av Israels maktmisbruk, som okkupantmakt med overlegen styrke, mot palestinerne på Gaza og Vestbredden.

FN fordømmer

Når det gjelder situasjonen på Gaza nå, så har vel de fleste fått med seg FNs fordømmelse av Israels totalt disproporsjonale maktbruk mot palestinske demonstranter. At Israels forsvarsminister uttaler at «ingen innbyggere på Gaza er uskyldige» (over halvparten av dem er barn) burde få en til å tenke. Men det er åpenbart ikke slik for Simonsen.

Simonsens innlegg må jo stå for hans egen regning. Men det er betenkelig at styret ved UiS velger å ikke svare på tiltale. De velger å klatre opp på sin akademiske pidestall med påstanden om at «universitetet er en akademisk aktør, ikke politisk» (prorektor Dag Husebø, RA 4. april).

Nå er politikk «det som angår samfunnet». UiS kan ikke velge å trekke seg ut av samfunnet – av politikken – de er også en politisk aktør, like det eller ikke. Derfor har de også en plikt overfor det samfunnet som de er en del av, og som finansierer dem, til å begrunne sine handlinger. Spesielt når handlingene er kontroversielle, som den aktuelle samarbeidsavtalen.

Hvis det var slik at UiS under apartheid-tida i Sør-Afrika hadde en samarbeidsavtale med et hvitt universitet der, ville Husebø da gjemme seg bak frasen om at «vi skal være frie og uavhengige for å stille kritiske spørsmål til alle regimer» (RA 4. april), og nekte å diskutere realitetene?

Konkrete problemområder

Vi ser samarbeidet med Technion som på mange vis parallelt til en slikt hypotetisk avtale. Vi har pekt på flere konkrete problemområder ved samarbeidet. Kan vi forvente et svar fra UiS-styret – eller vil dere overlate arenaen til Simonsen og kumpaner?