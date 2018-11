I forbindelse med oppussingen av Nylund skole og fargevalg uttalte byantikvar Hanne Windsholt til Aftenbladet at «det historiske aspektet var ein viktig del av vurderinga». Og historisk har skolen opprinnelig vært grå. Hva så? Har gråfargen kulturhistorisk verdi? Er gråfargen en del av det arkitektoniske uttrykket i denne forenklede utgaven av jugendstilen? Ligger det bevaringsverdige verdier i gråfargen? Nei og atter nei.

Hva med den lille hagen...?

Det finnes fargerike jugendbygg spredd utover store deler av Storhaug, Våland, Kampen og andre sentrumsnære områder. Så hva er det da som er det historiske aspektet? Jo, det må altså være noe så enkelt som at den var grå før, og derfor skal den være grå nå. Hva med den lille hagen i den gamle skolegården som i dag er en flott og morsom lekeplass der elevene kan boltre seg? I min tid som elev på denne grå mastodonten av et bygg, fikk vi ikke lov å gå inn i hagen. I et «historisk aspekt» burde kanskje lekeplassen tilbakeføres til en hage som ingen får bruke igjen? For utemiljøet er også en del av den totale, arkitektoniske løsningen eller... ?

Barnas trivsel

Jeg innrømmer gjerne at dette er litt spissformulert og nesten sarkastisk, men rent stilhistorisk er det ingenting som krever en gråfarge på dette bygget bortsett fra at skolen var grå før. Dropp det historiske og se fremover. Behold den gule fargen. Lytt til barna av mange grunner. En av de viktigste er barnas engasjement og trivsel. Ingenting av kulturhistorisk verdi går tapt om Nylund skole får lyse i gult. Tvert om, den blir et synlig symbol på en bydel preget av et flott, fargerikt fellesskap.