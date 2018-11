Ønsker Naturvernforbundet å avvikle næringen?

De siste ukene har det vært en frisk debatt i både i Aftenbladet, og i nordnorske aviser, som dreier seg om oppdrettsnæringen bør tvinges inn i lukkede anlegg, enten på sjø eller på land. Naturvernforbundet (NVF) skriver i sitt siste innlegg at å tvinge oppdrettsnæringen over i lukkede anlegg er ensbetydende med en avvikling av norsk lakseoppdrett.

Her har NVF unektelig et poeng. Hvis ikke lukkede anlegg er økonomisk forsvarlig, kan det å stille krav om at den bør inn i lukkede anlegg på litt lengre sikt, og spesielt i landbaserte anlegg, faktisk bety en styrt avvikling av oppdrettsnæringen. Med de negative konsekvenser det har for samfunnet i form av tap av arbeidsplasser, skatteinntekter, osv.

Hva er alternativet til styrt avvikling?

NVF er nok altfor kategoriske og pessimistiske når det gjelder hva en kan gjøre, og faktisk gjør, for å løse miljøutfordringene i havbruk. Det er et stort mulighetsrom, fra innovasjoner i driften i åpne anlegg i den ene enden, til lukkede anlegg i den andre. Det investeres milliardbeløp i teknologi som kan gi lavere miljøeffekter. Et viktig og spennende satsningsområde er oppdrett av storsmolt på land, hvor det nå gjøres store investeringer i Rogaland. En spennende nyvinning er Stingray sin luselaser som skyter ned lusen mens den sitter på laksen.

Andre satser på forebyggende teknologi. I Rogaland, har Proactima en teknologi som kan forutse luseangrep i et oppdrettsanlegg flere dager før det skjer. Dette lusevarselet gir store muligheter for å sette i gang forebyggende tiltak, fiskvelferdsvennlige og uten bruk av kjemikalier, for å hindre at lusen kommer i kontakt med laksen. Vår forskningsgruppe ved UiS undersøker de økonomiske konsekvensene av disse forebyggende tiltakene.

Løsninger som luselaseren og lusevarselet vil redusere behovet for kjemikalier, mekanisk behandling og rensefisk. Dette er kun to av utallige muligheter hvor en kan utviklet høyteknologiske løsninger for å redusere miljøkonsekvensene fra havbruk. Her kan Rogaland utmerke seg. Stavanger har, sammen med Bergen, nylig blitt utpekt av nyhetsgruppen Reuters som et Silicon Valley of the Sea.

Veivalget

Politikerne i nye Stavanger står derfor overfor et veivalg. Skal de satse på en styrt avvikling av havbruk slik som NVF foreslår. Eller skal de prøve å legge til rette for utvikling av teknologi som sikrer bærekraftig vekst? Statsminister Erna Solberg ønsker at Norge skal være ledende på bærekraftig vekst i havnæringene. Bærekraftig vekst handler om å finne de gode, innovative løsningene.