Viser til Aftenbladets artikkel den 15. mars om oss som ble nærmeste naboer til Egersund vindkraftverk, og som gikk glipp av alle klagemuligheter på grunn av manglende informasjon.

Da alle klagefrister var ute ble vi tilbudt avtale av Norsk Vind Energi om å godta å ligge i utkanten av støysonen. Vi ble fortalt at vi ville nok trolig ikke se dem, og mest sannsynlig ikke høre noe. Det ble vist til myndighetenes strenge krav om støy, og utvalgte støysvake vindturbiner. Det underlige er at selv om vi fikk et kart av daglig leder i Norsk Vind Energi, så klarte vi ikke forstå og se for oss hvor nærme vindturbinene kom. Vi ble jo fortalt noe annet.

Myndighetene bør snarest iverksette arbeid med å endre regelverket slik at man forhindrer at andre havner i samme situasjon som oss.

Bare 500 meter borte

Aftenbladet viser til et brev fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til Norsk Vind Energi om informasjonsplikt for vindkraftverket. Det er interessant å lese NVE sine kommentarer om informasjonsplikt. De krever at utbygger informerer bare grunneiere og andre rettighetshavere om oppføring av vindkraftverket. NVE bekrefter altså at vi, som nærmeste naboer, ikke regnes som berettiget til å bli informert av utbyggeren om at det skal settes opp monster-vindturbiner på fjellet over boligen vår, bare 500 meter borte. Skal noen sette opp en garasje på naboeiendommen, har vi krav på å bli informert, men altså ikke om det skal settes opp 150 meter høye vindturbiner, som snurrer og bråker døgnet rundt.

Kritikkverdig

Bør ikke NVE endre sine krav til utbygger/tiltakshaver når det gjelder å informere grunneiere og andre rettighetshavere om vindturbinenes lokasjoner, klagerett og klagefrister? Det er bekymringsverdig og kritikkverdig at et vindkraftverk kan tillates oppført uten en gang å sikre at alle de nærmeste naboene blir informert. Noen naboer fikk forøvrig rekommandert informasjon fra grunneier. Vi undrer oss over hva praksisen har vært?

Dyp, plagsom dur

Bør ikke NVE stille større krav til utbygger når det gjelder å inngå avtaler for boliger som ligger innenfor støygrensen – gul sone? NVE tillater boliger i gul sone dersom utbygger inngår økonomisk avtale med eier. Avtaler blir inngått uten å vite hva man faktisk går til. Norsk Vind Energi har servert flere naboer en sminket, rosenrød illusjon om noe de kaller «vindsus». Hva kan så dette «vindsuset» være? Turbinene har snurret i fire måneder nå ved vår bolig, og vi har ikke hørt noe vindsus fra dem. Vi hører derimot en dyp, plagsom dur det meste av tiden, som en brummelyd med tidvis ekkovirkning. Denne plagsomme duren trenger seg også inn i huset vårt. Mennesker som skal leve, bo og ha sin livskvalitet i og utenfor hjemmet sitt, bør ha rett til å få vite sannheten om støy før de inngår avtale om å godta en støybelastning de må leve med de neste 25-50 år.

Aftenbladet har i sin artikkel vist hvordan man i mange andre land har satt faste minimumsavstander opp til to km mellom boliger og vindkraftverk.

Det har blitt oss fortalt at det er en langdryg prosess å endre regelverket slik at det innføres en minsteavstand fra vindturbin til bolig i Norge. Myndighetene bør snarest iverksette arbeid med å endre regelverket slik at man forhindrer at andre havner i samme situasjon som oss.

Oppleves dypt urettferdig

Til sist vil vi si at det oppleves dypt urettferdig å bli satt i en slik situasjon der vår livskvalitet trues. Som tilfeldige vindkraftnaboer må vi regnes som kunnskapsløse i møtet med vindkraftutbyggere. Vi har ingen forutsetninger for å kunne vurdere sannheten i den informasjon som blir fremlagt. NVE og myndighetene bør sikre en prosess som forhindrer slike overtramp vi har sett her i Egersund.