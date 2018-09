Nytt kommunevåpen knytter oss sammen

1. januar 2020 blir Finnøy, Rennesøy og Stavanger sammenslått til en ny kommune. Arbeidsgruppa, som arbeider med symboler, identitet og felles kultur for Nye Stavanger, har lagt fram et forslag om at vi skal starte et arbeid for å utarbeide et nytt kommunevåpen for Nye Stavanger.

Dette har startet en debatt i mediene om vi skal beholde Stavanger sitt kommunevåpen, eller utarbeide et nytt.

Vakre, historiske symboler

Alle tre kommunene har i dag vakre og historiske symboler på sine kommunevåpen. Finnøy med sitt familieskjold fra Hesbyætta fra 1300-tallet. Stavanger med sin vinranke, et gammelt kristent symbol, og Rennesøy med sine krumstaver. Krumstavene har sin tilknytning til Utstein Kloster, landets eneste bevarte middelalderkloster.

Stavanger sitt kommunevåpen vil mest sannsynlig bli bearbeidet i nær framtid. Det er for dårlig i forhold til kontraster, til bruk i digitale medier og i forhold til universell utforming. Oslo har nylig hatt en stor prosess med fornying av sitt kommunevåpen.

Flere kommuner i landet er nå i gang med sammenslåing og med å lage nye kommunevåpen. Dette gjelder også Sandnes og Forsand. Det har vært vanskelig å få fram konkrete tall på hva nytt kommunevåpen koster. Det er jo også en mulighet å ta utskiftingen over tid.

Faller bort

Det økonomiske argumentet for ikke lage nytt kommunevåpen faller dermed stort sett bort, selv om enkelte selvsagt velger å sette kostnadene opp mot drift av skoler og eldreomsorg.

Mange hadde sett for seg at kommunereformen skulle ende med en sammenslåing av Sandnes, Sola, Randaberg og Stavanger. Ville noen da hatt en forventning om at Stavanger sitt kommunevåpen skulle beholdes?

Vi har hørt mange festtaler om å skape en ny kommune. Et nytt kommunevåpen hadde vært et flott symbol på at dette er mer enn festtaler. Det hadde vært flott med et nytt kommunevåpen som symboliserer noe som knytter våre tre kommuner sammen. Svært få forbinder i dag noe med symbolikken som ligger i vinranken. 17. september skal Fellesnemda avgjøre om vi skal starte prosessen med å utarbeide et nytt kommunevåpen for en ny kommune.