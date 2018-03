Aftenbladet er skammelig seint ute med bomsakene

Fremskrittspartiet i Stavanger og i Rogaland har stemt i mot hver eneste bomring som nå kommer i Stavanger og resten av fylket. Dessverre ble bomringene vedtatt i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, samt i fylkestinget. Våre stortingsrepresentanter og Frp’s Ketil Solvik-Olsen har selvsagt gjort det de må gjøre for å gjennomføre det som er bestemt her lokalt.

Sviktet sin samfunnsrolle

Nå kommer bomringene, og nå skriver Aftenbladet. Men da bomringene faktisk ble bestemt, var det lite drahjelp å få fra mediene. Da bompengeslagene sto på som verst, var ikke Aftenbladet i nærheten av å bruke like mye plass i avisa og på nettet som de er nå. Men nå er det dessverre bestemt. På dette punktet sviktet Aftenbladet sin samfunnsrolle.

Det vil bli husket som en skammelig dårlig dekning av bompengesaken, det lille mediene her lokalt gadd å skrive før dette ble vedtatt. Den dekningen står overhodet ikke i forhold til den dekningen som Aftenbladet nå stiller opp med. Nå kommer krigstypene i avisa, men nå er det for seint. Hvorfor ble det slik? Det må selvsagt skyldes at mens Arbeiderpartiet og Høyre er henholdsvis bomringens mor og far, er Aftenbladet dets tante. Folk fikk ikke bomgalskapen med seg før det var for seint. Var det også poenget fra Aftenbladet?

Jeg husker at jeg skrek av full hals i de politiske debattene om dette. Bomringene med ekstra rushtidsavgift vil direkte gå ut over alle de småbarnsforeldrene som må bruke bilen for å hente og bringe i barnehagen på vei til jobb. Aftenbladet gadd ikke å skrive om det. Nå, derimot, har Aftenbladet skrevet så mye om den problemstillingen at selv bomringenes mor, Arbeiderpartiet, vil frita fattige barnefamilier.

Frp i Stavanger vil gi fritak til alle barnefamilier, til alle besteforeldre og til alle som kjører bil på Nord-Jæren. Vi vil ikke ha bomringene. Det er de i bystyret som tror at vi redder klimaet hvis folk på Nord-Jæren blir straffet økonomisk så mye at de slutter å kjører bil. Frp er overhodet ikke der – for å si det slik. Dette som nå kommer, er tull fra ende til annen.

Vi kan håpe

Den eneste måten å stoppe dette på er dessverre at Frp må få over 50 prosent av stemmene ved neste lokalvalg. Da kommer Stavanger Frp til å sørge for at kommunen øyeblikkelig trekker seg fra disse avtalene, og stopper bomringene. Jeg er derimot svært usikker på om vi får så stor oppslutning. Men vi kan i alle fall håpe.