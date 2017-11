I Aftenbladet (31.10.17) sto artikkelen: «Demente får sin egen «landsby». Dette er vi i Seniorsaken meget glad for. Særlig beboere med alzheimer trenger et bedre tilbud enn det de har i dag. Men denne landsbyen gir oss eldre ingen nye plasser. Her skal ca. 90 beboere med demens få plass, men de som allerede bor på Ramsvigtunet uten demens, blir flyttet til andre sykehjem. Det blir bare en rokering av plasser.

Det er flott med det nye Lervig sykehjem som endelig er innflyttingsklart. Men heller ikke her er det kommet til nye plasser. 1. juli ble kommunene pålagt av statsråd Bent Høie å føre ventelister for dem som venter på fast plass på sykehjem. Stavanger hadde 73 på ventelista.

Behov for kortidsplassene

Stavanger har hatt stort sett samme antall på venteliste siden 2009. Politikerne har dessverre gjort det til vane å bruke korttidsplassene for å komme ut av den verste knipen. I dag bruker dere 62 korttidsplasser. Dermed er det bare 11 pleietrengende eldre som må vente hjemme. Dette synes det som at våre levekårspolitikere er fornøyd med. Men det er ikke greit for våre eldre og deres hjelpere i hjemmet. Hvis denne praksisen fortsetter, får kommunen to i stedet for en å skaffe plass til på sykehjem. Det er grenser for hvor lenge en eldre ektefelle eller samboer kan ha dette ansvaret i 24 timer i døgnet. Det er absolutt behov for avlastning på en korttidsplass for både de pleietrengende og deres pårørende.

Dessverre fins det enda flere som burde kommet på en venteliste. Alle de som har fått avslag på søknad om fast plass, står ikke på noen lister. Først når alle reelle tall kommer på bordet, vil levekårspolitikerne og levekårsadministrasjonen se hvor mange som vil trenge fast plass i fremtiden. Det virker som om det er viktigst å holde tallene så lave som mulig, ikke å få frem sannheten. Da vil det bli et sjokk for oss eldre i denne byen. Hvor skal vi gjøre av oss når vi ikke lenger kan ta vare på oss selv?

Forventer tverrpolitisk enighet

Vi i Seniorsaken forventer derfor at planleggingen starter umiddelbart av en ny demens-landsby. Dere har tomt på Madla som er tenkt til dette formålet. Her er det gode bussforbindelser. Nå får dere erfaring ved ombyggingen av Ramsvigtunet. Vi forventer at det blir tverrpolitisk enighet om å bygge denne nye demens-landsbyen så snart som mulig. Dere har ikke god tid. Eldrebølgen har allerede startet.

Våkn opp sønner og døtre av eldre med begynnende demens, og krev at deres foreldre får en verdig avslutning på livet på et sykehjem som er spesialtilpasset for disse eldre. Påvirk politikerne, så de skjønner at dette er en viktig sak som dere ikke finner dere i blir utsatt. Stem på de politiske partiene som har et nytt demens-sykehjem på sitt program ved neste kommunevalg.