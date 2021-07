Rødt vil kutte beina til oljenæringen

POLITIKK: Per Emil Skjelbred fra Rødt Dalane har helt rett i at venstresiden er alt for naive i oljepolitikken. Dessverre er det akkurat den samme klimaaktivismen som underbygger Rødts klimapolitikk.

Rødt går til valg på å kutte av beina til oljenæringen, og forventer at den fortsatt skal klare å stå, skriver innsenderne. Foto: Marit Hommedal / NTB

Debattinnlegg

Fredrik Myklebust Iversen Leder i Rogaland Unge Høyre

Jonas Molde Hollund Arbeidsutvalgsmedlem i Rogaland Unge Høyre

Vi er helt avhengige av petroleumsnæringen for å nå klimamålene. Uten inntektene, investeringene, arbeidsplassene og innovasjonene fra denne næringen kan vi verken garantere en bærekraftig velferdsstat eller kompetansen for å fullføre det grønne skiftet.

Næringen trenger investeringer for å overleve og utvikle seg videre, noe Rødt går til valg på å fjerne. Partiet vil ta Equinor av børs, nekte nye letetillatelser, avvikle leterefusjonsordningen og opphørsrefusjonsordningen, samtidig som de vil fjerne friinntekten. Alle ordninger som legger opp til fortsatt norsk petroleumsaktivitet vil bli avviklet, og vi skal heller ikke ta imot noen investeringer fra private virksomheter.

Rødt går til valg på å kutte av beina til oljenæringen, og forventer at den fortsatt skal klare å stå. I tillegg vil de i praksis forby privat næringsliv, som nettopp skal finne de nye grønne løsningene. Løsningen på klimakrisen er å investere mer i fornybar energi, ikke mindre. Selv om vi fortsatt skal drive med olje i lang tid fremover må vi gjøre det billigere å velge miljøvennlig.

Rødt er imot å legge til rette for nye grønne næringer. Rødt går til valg på å ikke bygge ut noe ny vindkraft i Norge, verken på land, i fjæra eller til havs. Hvor skal de nye arbeidsplassene og den fornybare energien komme fra?

Vi tror også at internasjonalt samarbeid er nøkkelen til å kunne løse klimakrisen. Norge er et lite land, som ikke slipper ut veldig mye. Vi kan kutte alle våre utslipp, men får vi ikke med oss resten av EU og verden, hjelper det ingenting. Globale utfordringer løses ikke med proteksjonisme og mindre europeisk samarbeid, slik Rødt tar til orde for. De vil verken være med i EØS eller ha europeisk kraftsamarbeid. Da får vi ikke eksportert ny grønn teknologi til Europa og vi får heller ikke solgt vår rene fornybare energi til resten av kontinentet. Rødts naive tro på at Norge skal redde verden alene tjener ikke klimakampen. Høyre har troen på at å selge kraft til Europa og å samarbeide mer er løsningen.

