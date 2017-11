Åpningsscenen er en kaotisk folkekomedie fjernt fra Ibsens tekst, og slutten på stykket er et «pang» – bokstavelig talt, som ingen ting har med Ibsen å gjøre, heller ikke med den forestillingen vi ser.

Lei av nyskrivningene

Noen av oss begynner å bli lei av de fri bearbeidede/nyskrivningene av Ibsens skuespill, skal det være fritt frem for ivrige regissører? Nerve får forestillingen først i det Ibsen kaller «annen akt», i samtalen og konfrontasjonen mellom de to brødre Stockmann, dr. Thomas og ordfører Peter, her brukes Ibsens egen tekst.

Det til sine tider ville lystspill tar oppmerksomheten nesten vekk fra dobbelheten i hovedpersonens karakter: Hans naive og idealistiske svermeri og hans høyrepopulistiske og elitistiske politiker- og menneskeforakt.

Det er synd for Cato Storengen utleverer begge sider på en utmerket måte, selv om mye forsvinner i undertøy og støy. Også Glenn Kaada får fint frem realpolitikerens vesen, selv om sykkel og sykkelhjelm forstyrrer en del.

Ibsen var lenge i tvil om han skulle kalle «En folkefiende» lystspill eller skuespill, han bestemte seg for skuespill, mens denne forestilling er mer av et lystspill.

Ville dr. Stockman vært enig?

Uansett: Jeg moret meg over lystspillet, men savnet litt mer vektlegging av det «demokratiske problem», som er blitt aktuelt i disse dager med utgivelse av Jason Brennans bok «Against Democracy», hvor han foreslår at bare et lite utvalg mennesker bør ha stemmerett! Ville dr. Stockman vært enig, og derved blitt en folkefiende?