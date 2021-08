Det er ingen «islamisering» som må stoppes

Her fra en demonstrasjon SIAN holdt på Eidsvolls plass. Foto: Annika Byrde

Debattinnlegg

Anne Lise Ådnøy Biskop i Stavanger bispedømme

DEBATT: Organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) vil markere seg med lovlige arrangement i Rogaland denne helga. Utgangspunktet deres er en misforstått og feil oppfatning av virkeligheten. Det er ingen «islamisering» som må stoppes her, verken skjult eller åpent. Norge regnes som et av de mest liberale landene i verden, det er et tydelig tegn på at en såkalt «islamisering» ikke skjer.

Den norske kirke ønsker å bidra til et livssynsåpent samfunn. Dialog er veien vi går for å forstå den andre og for selv å bli forstått. Kirkelig Dialogsenter og lokalt engasjement i Samarbeidsrådet for tros og livssyn (STL) er vår arbeidsform. Arrangement av den typen SIAN planlegger åpner ikke for samtale, men kan bidra til mistenkeliggjøring og frykt. Dialog og samtaler skaper vekst og forståelse i samfunnet vårt, SIANs budskap og framgangsmåter bryter ned.

Som biskop og kirkeleder vil jeg oppfordre folk til å gi SIAN minst mulig oppmerksomhet og la det være vår stille protest.