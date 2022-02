Håpet forsvinner for «Ingrid» og «Nora»

DEBATT: Det begynner nesten å bli et fast mønster. Saker mot kommunene som berører omsorgssvikt og manglende oppfølging av barnevernet, synes forventet tatt inn i rettssystemet. Og når retten gir dom mot kommunen, så er kommunen uenig og anker avgjørelsen

«En ankesak betyr at et skadet menneske igjen må møte i retten og gå gjennom sine traumer», skriver Wenche Meinich-Bache.

Hva er nå igjen til den som har vært utsatt for omsorgssvikt i barndommen? Det håpet om rettferdighet som rettssystemet ga, forvitrer.

Jeg må bare si som tidligere: Den sterke står opp mot den svake. Kommunen tråkker igjen på den svake som ligger nede. Sist var det «Nora». Denne gangen er det Stavanger kommune som ikke aksepterer en rettslig avgjørelse til fordel for «Ingrid». Også denne saken, hvor rettssystemet mente det var kommunal forsømmelse i forhold til omsorgssvikt i barndommen, ankes.

Nå svarer også administrasjon, posisjon og ordfører. I noen av svarene hevdes det også at opposisjonen «slår politisk mynt» på disse sakene, men er det sterkt ønske fra opposisjonen, «så får det bli en sak».

Ja vel, ordfører. Så er vi kommet dit. Dette er altså en sak mellom posisjon og opposisjon. Hvor står «Nora» og Ingrid»? Tydeligvis er det ikke så viktig hva dette betyr for dem, at kommunen tilsidesetter rettssystemet som tror på dem. De synes plutselig å være redusert til brikker på et sjakkbrett.

Ingen synlige tegn

Det må bevises med synlige tegn, kan det virke som, dersom det leses litt mellom linjene i uttalelsene fra kommunen og deres advokater. Her har en av de fornærmedes advokater uttrykt det meget talende: «Det er ikke alle skader som synes på et røntgenbilde». Det er så sant som det er sagt. Hvordan kan følelser, traumer og ødelagt barndom vises på et røntgenbilde?

Kommunen tråkker igjen på den svake som ligger nede.

Ufin opptreden er noe som beskrives i saken med «Ingrid». Det gjelder her krav fra kommunens advokat om at «Ingrid» må betale en del av saksomkostningene. Ja, dersom hun ikke frafaller søksmålet. Ikke har «Ingrid» økonomi til dette og ønsker heller ikke frafalle søksmålet. I enkelte andre land eller system kalles slikt forsøk på utpressing. Om dette er en grei måte å gjøre det på, får andre bedømme. Jeg synes ikke det er riktig. Her tror ikke kommunen på «Ingrid». Forsøker de seg med «utpressing»? Og de bruker ord som «sympati» og «følelser» men de ordene betyr ikke noe for dem.

«Kommunen tar aldri feil»

Jeg blir så oppgitt over hvordan den sterke – kommunen – kan opptre og uttale seg. Ikke bare gjennom egne uttalelser og opptreden, men også ved å bruke innbyggernes skattepenger på en dyr advokat som benytter alle de muligheter han kan til fordel for sin klient, altså kommunen. Når jeg sier kommunen her så er det konkrete personer som ordfører, kommunedirektør, kommunaldirektører og andre i det kommunale systemet som må bære ansvaret. Det er disse personene som i dag tar avgjørelser og som må stå til ansvar. Sakens kjerne, «Nora» og «Ingrid», synes å bli borte i det «store politiske spillet» som gjerne kan kalles «kommunen tar aldri feil». Det hjelper lite hva de psykologiske sakkyndige sier. Det hjelper ikke hva medisinske personell, leger, sier. Det hjelper ikke at tidligere barnevernansatte erkjenner at det forekommer svikt, også spesifikt i disse sakene. Dette vektlegges av domstolen, men ikke av kommunen.

En ankesak betyr at et skadet menneske igjen må møte i retten og gå gjennom sine traumer. Traumer og følelser som ikke vises på røntgenbildet, og som derfor ikke har betydning og kan vektlegges, dersom vi skal oppfatte kommunen og dens advokat riktig. Ansvarsfraskrivelse og maktkamp, igjen.

De hadde håp

Hva sitter «Ingrid» og «Nora» igjen med? De hadde et håp. Rettssystemet var med på å gjenopprette troen på rettferdighet og det å bli trodd. Anerkjent. Men nei. Her er det viktig for kommunen å vinne, da ved at håpet svinner og troen forvitrer.