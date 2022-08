Ingen steder dør flere i trafikken enn i Rogaland. Hva gjør vi?

DEBATT: De siste åtte månedene har det vært en drastisk økning i antall liv mistet i trafikken. På toppen av listen med flest dødsulykker ligger Rogaland. Dette må få oss til å våkne.

Hvis denne trenden av dødsulykker i fylket fortsetter som de siste åtte månedene, er det en stor risiko for at dødstallene vil stige opp mot 20 personer ved utgangen av 2022.

Anna By Knudsen Styremedlem i Stavanger FpU

Til nå har 11 personer mistet livet i Rogaland, dette er 11 personer for mye. Disse ekstremt dystre tallene burde være en oppvekker for oss alle, veiene er rett og slett altfor dårlige. Hvis man sammenligner med dødstallene fra 2021, mistet vi fem personer i Rogaland i løpet av hele året. Hvis denne trenden av dødsulykker i fylket fortsetter som de siste åtte månedene, er det en stor risiko for at dødstallene vil stige opp mot 20 personer ved utgangen av 2022.

Det er akkurat derfor det er så enormt viktig at vi investerer i tryggere veier, ved å gjennomføre en ny storsatsing av både utbygging og vedlikehold av de veiene vi allerede har. Med Frp i regjering ble trygge veier og et godt veinett prioritert. Flere nødvendige prosjekter ble fremskyndet, og vi mer en doblet budsjettet for vedlikehold. Nettopp for å spare oss for den store økningen i dødsfall vi nå ser.

Derfor er det direkte bekymringsfullt at Senterpartiet og dagens regjering, har nedprioritert vedlikeholdsbudsjettet og utbyggingen av bedre veier. Dette viser tydelig at dagens regjering nok en gang setter partipolitikk fremfor tiltak som er livsnødvendige for samfunnet.

Så kjære regjering, vi har faktisk ikke flere liv å miste. Slutt med symbolpolitikk, og start med politikk som faktisk hindrer at liv går tapt.