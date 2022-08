Ikke vær mikro­fon­stativ for slak­teren Putin

Hva forventer Amnestys hovedkontor og Aftenbladet at Ukraina skal gjøre, skal Ukraina la Putin drepe deres innbyggere uten å forsvare dem?

Putin er ansvarlig for krigen i Ukraina, og Zelensky må kunne forsvare sitt folk, skriver innsenderen.

Debattinnlegg

Bjørnar Heide

Publisert: Publisert: I dag 14:40

Millioner er på flukt i Europa. Titusener er døde og skadde. Kun Putin kan stoppe denne krigen. Krigshandlingene er så bestialske at jeg ikke orker å nevne dem. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg er tydelig når han sier at Europa er i den farligste situasjonen vi har vært i siden andre verdenskrig. Han beskriver at Putin har gått til aggressivt angrep på et helt et uskyldig land og folk, og at hvis han ikke taper så vil Putin få bekreftet at vold virker slik at andre naboland kan være neste ut.

Putins krig må stoppes av alle gode krefter. Men hva gjør Aftenbladet? Aftenbladets artikkel gjengir ukritisk en tekst som Amnestys hovedkontor i London har laget der Amnesty kritiserer Ukraina for å forsvare seg, selv om det var mange som advarte mot at denne teksten vil bli brukt av Putins propagandaapparat. Aftenbladet har ikke gitt Ukraina mulighet til å svare, selv om Aftenbladet er forpliktet til dette.

President Zelensky og utenriksminister Kuleba har ekstremt travle dager, de er under angrep. Putin har beordret sine leiemordere til å likvidere Zelensky. Både Zelensky, Kuleba og Ukrainas Amnesty-avdeling har måttet bruke av den knappe tiden sin til å ta til motmæle mot beskyldningene, men Aftenbladet nevner ikke dette.

Amnestys lokale avdeling har kunnskap om de lokale forholdene, men Amnestys hovedkontor har ikke tatt hensyn til dette. Amnesty i Ukraina er tydelige på at Russland er angriperen, mens Ukraina forsvarer seg. Hva forventer Amnestys hovedkontor og Aftenbladet at Ukraina skal gjøre, skal Ukraina la Putin drepe deres innbyggere uten å forsvare dem?

Bykrig er Putins valgte metode gjennom tiårene: Han legger byene øde, og da må Ukraina forsvare seg. Dette er ikke to likeverdige parter, der er en uprovosert angripende stormakt med minst ti ganger mer artilleri enn Ukraina.

Russlands myndigheter har allerede benyttet seg av denne Amnesty-teksten til å rettferdiggjøre utryddelseskrigen sin. De kommer selvfølgelig til å bruke den beinhardt for å prøve å forvirre om hvor skylden ligger. Aftenbladets dekning skaper forvirring blant leserne om hvor skylden ligger.

Dette smerter meg og mange andre som tidligere mangeårige aktive medlemmer i Amnesty, men det er ikke synd på oss. Det er derimot synd på Ukrainerne som må gjennomgå dette. Og da gjør vi alt vi kan for å hjelpe.

Skam på oss hvis vi ikke står imot. Som Stoltenberg nylig sa: «Alt annet vi bryr oss om og brenner for, som å bekjempe klimaendringene, fjerne fattigdom i verden og skape gode rammer for at folk kan leve gode liv, det blir helt meningsløst hvis vi ikke greier å trygge freden.»

Kjære Aftenbladet, her trenger vi bedre journalistikk. La motparten få gi tilsvar slik Vær varsom-plakaten krever. Og ikke skriv på en måte som får det til å se ut som om det er to like parter. Vi skylder ikke på offeret for Putins krig. Vi skylder på Putin.