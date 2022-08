Vi må hjelpe dem som knapt har råd til vinteren som kommer

DEBATT: MDG skal bidra til å få til mer treffsikre støtteordninger som også hjelper de som ikke har en velfylt bankkonto til å få bedre energiløsninger i hjemmet.

Vi trenger en nasjonal ENØK-pakke i god tid før vinteren. I analysen om potensial for effektivisering i bygg, anslår NVE at vi kan spare opp mot 13 TWh.

Rune Askeland Leder Utvalg for miljø og utbygging, Kommunestyrerepresentant Stavanger (MDG)

Den kommende vinteren kommer til å bli tøff for mange. Matvarepriser og energipriser stiger i takt med rentehevingene. I Stavanger kommune har vi dette året brukt uvanlig mye penger på ENØK. Etter forslag fra MDG og våre samarbeidende parti ble det innført en støtteordning for luft-luft varmepumper som ga inntil 6000 kroner i støtte per varmepumpe. Dette fikk nærmest full støtte fra samtlige parti i utvalg for miljø og utbygging.

Treffsikre støtteordninger

Dette er målrettet politikk som kan redusere strømregningen for mange familier i 12–15 år fremover. De avsatte 10 millionene ble fort brukt opp. Det viser at mange innbyggere ønsker bedre energiløsninger for å kunne redusere strømforbruket og spare penger.

Det vil ta 30 år før jeg har spart inn et solcelleanlegg på vårt vertikaldelte hus. Det er for lenge. Solceller bør bli tilgjengelig for alle huseiere i Norge som har greie solforhold.

Fremover skal vi fortsette å jobbe for treffsikre lokale støtteordninger. Vi har allerede fjernet byggesaksgebyret for solceller, og MDG er på ballen for å finne flere måter for kommunen å hjelpe innbyggerne til å spare strøm. Les gjerne sak 101 fra junimøtet vårt:

Det er viktig for oss i flertallspartiene å få til støtteordninger som også hjelper dem som ikke har en velfylt bankkonto til å få bedre energiløsninger i hjemmet. Vi skal derfor evaluere ordningen vi innførte tidligere i sommer for å se hvor treffsikker den var. Vi skal også se på mulighetene for å bruke penger på nye ENØK- støtteordninger, og vi skal se på om vi skal videreføre varmepumpeordningen vi startet i sommer. Samtidig har kommunen et avgrenset ansvar. De store pengene ligger på sentrale myndigheter sine konti.

Det er mange som nå står foran en vinter de knapt har råd til. Jeg undres over hvorfor ikke en stat som stadig blir rikere ikke bruker større ressurser på strømsparende tiltak for privatpersoner. Hva med momsfritak for varmepumper? Hva med tiltak slik at det blir enklere å søke ENOVA- støtte?

Solceller og jordvarme for alle

Hva med en massiv satsing på solceller og jordvarme? Over 90 prosent av kloden holder over 1000 grader, her må en ikke være spesielt smart for å se at det er et stort potensial. Vi bygger en ny barnehage med jordvarme ved Mosvangen, så det er fullt mulig. Men denne teknologien må bli billigere og mer tilgjengelig. Det vil ta 30 år før jeg har spart inn et solcelleanlegg på vårt vertikaldelte hus. Det er for lenge. Solceller bør bli tilgjengelig for alle huseiere i Norge som har greie solforhold.

MDG skal fortsatt levere lokalpolitikk som gjør det enklere for folk å spare strøm og penger, men det monner aller mest med en nasjonal ENØK- satsing. Vi har økt elbilandelen i Norge etter å ha brukt avgiftssystemet vårt målrettet. Nå er tiden kommet for å gi alle en mulighet til gode energiløsninger som hjelper i en vanskelig tid for mange. Dette er god forebygging.

Vi trenger en nasjonal ENØK-pakke i god tid før vinteren. I analysen om potensial for effektivisering i bygg, anslår NVE at vi kan spare opp mot 13 TWh. Dette tilsvarer 10 prosent av Norges strømforbruk. Kom gjerne med innspill på hvordan Stavanger kommune kan hjelpe folk til vinteren med målrettet politikk som gjør livet litt lettere for alle som nå er bekymret.

Send meg gjerne en e-post, jeg svarer alle. Kontaktinformasjon ligger på kommunens politikersider. Det haster, for vinteren kommer.

