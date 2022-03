Kommunen skal ikke snakke med barneverns­ansatte gjennom mediene

DEBATT: Som barnevernsansatte sitter vi lamslåtte tilbake etter politikernes utspill i mediene. Det vi leste i Aftenbladet 12. februar var ikke kjent for noen i Stavanger barnevernstjeneste, verken ansatte eller ledere.

Stavanger kommune og ordfører Kari Nessa Nordtun har håndtert barnevernssaken på en uryddig måte, mener innsenderen.

Jartrud Tveiten Tasta

Utgangspunktet for artikkelen var hvordan Stavanger kommune har behandlet oppreisningssaker for tidligere barnevernsbarn. Konklusjonen ble en granskning av barnevernstjenestens nåværende arbeid. Formidlet til alle ansatte, gjennom en artikkel i Aftenbladet.

Ordføreren har i etterkant uttalt at det ikke er å se på som en granskning, men en full gjennomgang for å sikre at de ansatte innehar de nødvendige verktøyene som de trenger. Vi setter spørsmålstegn ved prosessen. Som hovedverneombudet uttalte i Aftenbladet 25. februar, ble dette en uryddig prosess. En kommunikasjon mellom Stavanger kommune og Stavanger barnevernstjeneste skal ikke gå via mediene.

Skyter med kanoner

Vi trenger et positivt omdømme for at Stavanger kommune sine innbyggere skal ha tillit til oss. For at familier skal våge å ta imot hjelp. For at ansatte skal ønske å være ansatt. For at ansatte skal tåle å stå i front og tale barnas sak. Vi trenger at enkeltsaker og individuelle erfaringer ikke får definere en hel tjeneste. Til det trenger vi politikere som løfter blikket og tenker helhetlig. Som går i dialog i stede for å skyte med kanoner. Som våger å løfte fram det som er positivt, i like stor grad som der det er behov for endring.

Og ja, som ansatte i barnevernstjenesten må vi tåle å bli sett i kortene. Strebe etter å bli bedre, utvikle oss som fagpersoner og utvikle tjenestene vil tilbyr. Lære av våre feil. Være omstillingsdyktige for å møte nye lovkrav og reformer, og ikke minst møte nye smerteuttrykk i en samfunnsutvikling som kan virke skremmende.

Men som ansatte skal vi ikke tåle at våre øverste ledere tar valg som bidrar til å svekke en tjeneste som faktisk utfører verdens viktigste jobb. Nemlig det å sikre barn og unge en trygg og utviklingsfremmende oppvekst.

En dårlig taktikk

«Hei Erna»-kampanjen har i lang tid forsøkt å belyse behovet for flere stillinger i barnevernstjenesten. Det å rekruttere ansatte til de stillingene vi har per i dag har over lang tid vært krevende, både i Stavanger kommune, og i andre barnevernstjenester.

Stavanger kommune og politikere har nå valgt en kommunikasjonsform som har medført at barnevernssjefen og avdelingsleder har sagt opp sine stillinger. Ikke av frykt for hva som vil komme, men i fortvilelse over hvordan en hel virksomhet blir behandlet.

Det er gjennom dialog og med godt samarbeid det skapes rom for endring og utvikling. I stedet har man valgt en strategi som har svekket en hel tjeneste, med de konsekvensene det vil måtte få for videre barnevernsarbeid.