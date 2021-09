Alltid plass i friområdene?

DEBATT: Med relativt lite areal i den landfaste delen av Stavanger kommune må vi være ekstra kreative når det kommer til plasseringer av bygg og anlegg. Å stadig bygge ned friområdene våre er en enkel, men dårlig løsning.

«Vi må begynne å tenke mer kreativt når vi skal finne plass til alt det vi ønsker å bygge. Vi kan ikke fortsette å tenke at det alltid er plass i friområdene», skriver John Peter Hernes.

John Peter Hernes Høyre

Stavanger har på lik linje med andre byer et «marka». Men i motsetning til for eksempel Østmarka i Oslo som måler 18 kvadratkilometer, er vår Sørmarka på omtrent 2,3 kvadratkilometer. Sørmarka er allikevel Stavangers største sammenhengende friområde med et mangfold av bruksområder.

Høyre mener vi nærmer oss en situasjon der det er nødvendig med bedre vern av de gjenstående friområdene for å sikre fremtidige innbyggere gode naturopplevelser.

Bedre vern

Her er plass til både frislippsoner for hund, terrengsyklister, orienteringsløyper og fredelige gåturer i bynær villmark. Grønnstrukturen i Stavanger er bygget opp som korridorer mellom de større grøntområdene, og disse koblingene utgjør til sammen et attraktivt nettverk av gode turområder til glede for mennesker og dyr. Her skal tidligere engasjerte og fremoverlente byplanleggere og politikere ha ros, og det er viktig at vi som er aktive i dag, forvalter denne grønne arven på en god måte. Knapphet på areal betyr at vi må tenke kreativt når vi skal tilgjengeliggjøre friområdene våre for innbyggerne. Det er de grønne korridorene et godt eksempel på. Der vi imidlertid har sviktet er å sørge for bedre vern av de største sammenhengende naturområdene. I en voksende by har friområdene vært under stadig press og tidligere ubygd mark og skog har måttet vike for alle andre gode formål. Høyre mener vi nærmer oss en situasjon der det er nødvendig med bedre vern av de gjenstående friområdene for å sikre fremtidige innbyggere gode naturopplevelser.

I august 2019 ble det arrangert et folkemøte i Sørmarka i regi en hel drøss av frivillige lag og organisasjoner med hjerte for friområdene i byen vår. I innspurten av lokalvalgkampen var det lett å få partiene til å stille. Representantene fra samtlige tilstedeværende parti rakk opp hånden på spørsmål om de var villige til å sørge for bedre vern av Sørmarka. Listen var lagt. Det er så forferdelig enkelt å bare skulle bygge ned noen få kvadratmeter for å få plass til den lekeplassen, det idrettsanlegget, den omsorgsboligen og så videre. Alt dette til glede for mange, men samtidig på bekostning av vår felles bynære villmark. Friområdene har opp gjennom blitt bygget ned for å få plass til mange gode formål. En liten bit om gangen.

Står for det vi lovte

Høyre ønsker å markere at vi står for det vi lovde på folkemøtet den dagen i 2019. Vi må begynne å tenke mer kreativt når vi skal finne plass til alt det vi ønsker å bygge. Vi kan ikke fortsette å tenke at det alltid er plass i friområdene.

Til møtet i UBS 16. september foreslår kommunen å bygge to tennisbaner, tre fotballbaner, en sykkelbane og en rulleskiløype i Sørmarka. Grøntareal må nok en gang vike for andre gode formål. I en tidligere behandling fikk et flertall bestående av Høyre, Venstre, Rødt og MDG tatt ut sykkelbanen og rulleskiløypen med tilbakemelding til kommunen om å finne et annet egnet sted for disse.

Må bare tenke kreativt

Når saken nå kommer tilbake til politikerne er det med beskjed fra administrasjonen at et slikt annet egnet sted ikke finnes, og at de fremdeles vil bygge dette slik opprinnelig planlagt. Med et bedre vern ville ikke dette alternativet vært mulig. Holdningen om at det alltid er plass i friområdene må endres. Vi er overbevist om at det finnes muligheter til å legge dette sykkel- og rulleskianlegget et annet sted. Vi må bare tenke kreativt.