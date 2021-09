Sperregrensen bør senkes så mye som mulig

Svarer Aftenbladets leder fra 15. september om sperregrensen. Som medlem av et miniparti, Liberalistene, merker jeg sperregrensen godt hver gang jeg prøver å finne nye velgere.

«Det er flott at Aftenbladet vil senke sperregrensen til 3 prosent. Men, den skulle helst vært lavere», skriver Knut-Eirik Baade.

Debattinnlegg

Knut-Eirik Baade Liberalistene Bærum

«Dere er jo så små.» «Dere kommer aldri over sperregrensen.» «Dere får ikke inn noen.» Dette er slike utsagn de små partiene må forholde seg til hvert bidige valg. Jeg tipper de fleste som leser dette og er politisk engasjert, aldri har erfart konsekvensene av valgordningen på samme måte som vi i de minste partiene. MDG og KrF har i alle fall noe representasjon, selv om de er skuffet over at den ikke er bedre. Er den mindre enn oppslutningen tilsier for deres del? Absolutt, og slik bør det ikke være!

Henger ikke på greip

For partiene rundt grensen virker den urettferdig. Vi så alle hvordan de vandret mellom 3 og 7–8 mandater etter hvert som de havnet over eller under grensen. Det henger ikke på greip at noen få tusen stemmer skal være verdt 4–5 mandater. Vi hadde også en situasjon hvor det var nære at Rødt kunne fått mer makt om KrF kom over sperregrensen og tok mandater fra Ap/SV/Sp. Det er noe som ikke er riktig med denne modellen, når slike paradokser følger av den. Rødt skal aldri sitte og heie på KrF for egen vinning.

Sperregrensen har konkrete konsekvenser også for oss bitte små. Matematisk sett skulle det vært mulig å få inn et mandat om et parti fikk 1/169 av stemmene, eller omtrent 0,6 prosent. Det er lite nok til at velgerne ikke skremmes bort av tallet. Å møte velgerne med 0,6 prosent som et mål for at stemmen skal gi representasjon, er noe helt annet enn å forholde seg til en oppslutning på rundt 2 prosent.

Et typisk motargument i saken er at partiene som er rett over grensen får for mye makt, og at grensen derfor må økes. Dette argumentet er ikke spesielt godt, siden makten ligger i at det er for få partier å velge bort. Den borgerlige siden har jo bare fire større partier, og om ikke tre er nok, må alle fire være med i et samarbeid. Venstresiden illustrerer nå dette ganske godt: Ap må ikke samarbeide med Rødt og MDG, fordi de kan velges bort til fordel for SV og Sp. Slik det er nå, kan ikke samarbeidspartiene kreve hva som helst, uten å risikere at de oppfattes som for vanskelige å ha med å gjøre. På høyresiden ser det verre ut, der virker vi låst til firerbanden. Det hadde vært en fordel for demokratiet om det var bedre vilkår for flere borgerlige partier, som kunne konkurrert med Venstre og KrF om å være mulige samarbeidspartier for Høyre og Frp.

Foreslår 0,6 prosent

Det er flott at Aftenbladet vil senke sperregrensen til 3 prosent. Men den skulle helst vært lavere. Jeg foreslår at grensen settes til 0,6 prosent, da det er omtrent hva en representant tilsvarer i oppslutning. Da slipper vi situasjoner hvor partier får inn en representant som ikke har støtte fra nok velgere – men uten at partier med god oppslutning blir underrepresentert.

