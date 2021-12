Vi må tenke nytt om strømpriser, omstilling, skatt og deling

1. Bompengemodellen som finansiering for bymiljøpakken. En hovedinnvending er at finansieringspakken kollapser om vi faktisk gjør det «pakken» sier vi bør. Slutter vi å kjøre bil og begynner å ta bussen og sykle, så blir det ikke penger til buss- eller sykkelveier. Finn fem feil. En bedre modell er at vi som samfunn bestemmer hvilke trafikkløsninger vi ønsker og betaler for dette via ordinær skatt. Bompenger eller veiprising trenger da kun brukes til å lokke oss til å endre litt på vanene våre.

3. Det kan heldigvis være lenge til vi får en vinter med årets strømpriser. Men skal vi elektrifisere sokkelen og ferjer, busser, biler, bygge batterifabrikker og datalagre, så blir det ikke akkurat noe overskudd på strøm. Mange kan og vil nok sikre seg mot lignende prissjokk ved å inngå fastprisavtaler. Men som land kan vi også innføre en tilpasset KAF-modell for strømmen. Det er vi innbyggere som via kommuner og stat eier praktisk talt alt av produksjon og distribusjon av strøm i Norge. Når Statkraft får superprofitt, så kunne vi glede oss over at staten får mer penger til velferd. Men når prisen går så høy som nå, surner den gleden ganske ettertrykkelig.

En enkel modell er da å legge inn som forutsigbar modell at alt overskudd over et visst nivå, deles raskt og direkte ut til innbyggere som eiere. Det trenger ikke være så veldig mye vanskeligere enn det årlige utbyttet fra Coop butikkene. Men må selvsagt deles ut mye raskere. Uansett virker en slik modell sånn at det er smart å montere solceller og spare på strømmen. Men det gir oss også penger tilbake, hvis det blir uforutsett høye strømpriser.