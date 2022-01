Tidligere barnevernsbarn – tid eller prioritering?

DEBATT: Det offentliges behandling av tidligere barnevernsbarn er en diskusjon som har tatt seg opp i mediene.

«Er det makta, den sterke, altså kommunen som for enhver pris skal ha rett?» spør Wenche Meinich-Bache.

Wenche Meinich-Bache Sandnes

De sa, disse kloke menneskene

Vi trenger tid

Barnet tenkte

Jeg trenger prioriteringer

nå.

(wmb)

Nå har de fleste politiske partier – i alle fall i noen kommuner – engasjert seg i dette. I Stavanger trenger posisjonen tid og utredninger av en nasjonal ordning. Opposisjonen sier at nå må mennesket – barnet (selv om det er blitt voksen) – bli hørt og prioritert. Fra enkelte andre kommuner er det helt stille. Trenger de tid eller prioriterer de?

Så har det skjedd, igjen. Den sterke står opp mot den svake. Kommunen trykker ned den svake som ligger nede. Denne gangen er det Stavanger kommune som ikke aksepterer en rettslig avgjørelse til fordel for «Nora». Saken ankes og på ny skal barndommens traumer opp i lyset og bestrides. Det blir nå snakk om en tredje sakkyndig vurdering.

Ansvarsfraskrivelse og maktkamp, synes å gjelde.

Ikke skjedd noe

Opposisjonen, som her må sies å være et moralsk kompass, blir møtt med argumentet fra posisjonen om behov for en «utredning for en nasjonal ordning, ellers blir det en nasjonal urettferdighet». De trenger tid. Mer tid. Vel, behovet for utredning har eksistert lenge, og senest i desember 2018 vedtok et flertall i Stortinget at de skulle be Regjeringen utrede dette. Her skulle Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) være sentral for å skape en lik og god praksis for kommunene. Saken har også vært fremmet for bystyret i Sandnes i 2019, med vedtak om å sende saken til KS. Ordføreren skulle følge opp denne saken. Til nå har det ikke skjedd noe.

Stavanger

Det er fra kommunalt hold blitt hevdet at det beste er om slike saker blir avgjort av domstolen. Da vil det være så mye enklere å kunne gi erstatning. Når så domstolen gir en kjennelse, i kommunens disfavør, så er den «prinsipielt feil og må ankes». Ikke bare ankes saken, men det leies inn advokat utenfra. Sikkert for skattebetalernes penger. Hvem gir dem denne retten? Dette er Stavanger.

Sandnes

Tilsvarende sak er under etablering i nabokommunen Sandnes. Her er like godt saken «satt ut» til kommunens forsikringsselskap. Sakkyndiges rapport, som påviser kommunal forsømmelse, bestrides. Ny sakkyndige vurdering blir diskutert. Et tankekors er det også at kommunen nå bestrider en vurdering gjort av en sakkyndig som kommunen selv benyttet tidligere i en tilsvarende sak. Den skadelidende prioriteres ikke. Her synes det mer som det er viktigst om å hale ut tiden. Det synes som det er blitt en kamp. Kommunen skal vinne. Antagelig er det for de tror de kan vinne, og de vil vinne. Mennesket, «barnet», synes å være uvesentlig.

Heldigvis er det ikke bare politikere og kommunale saksbehandlere som kommer til ordet. Medlemmer av den tidligere oppreisningskommisjonen, ledet av tidligere sorenskriver Helge Bjørnestad, stiller nå spørsmål med hvorfor en ordning, som fungerte, nå er borte. Dette kommer fram i et veldig bra innlegg i Aftenbladet 22. januar. Ordningen ble praktisert med gode resultater her i regionen, men KS var ikke villig til å videreføre dette nasjonalt. Likevel hevdes det at dette må være en sak for KS.

Mer og mer tragisk

Problemstillingen er blitt mer og mer tragisk. Ansvarsfraskrivelse og maktkamp, synes å gjelde. Har vi en moderne utgave av «Sheriffen av Nottingham»? Er det makta, den sterke, altså kommunen som for enhver pris skal ha rett?

Det er en tid for alt. «De vise menneskene» har brukt opp tiden. Nå er det på tide at barnet prioriteres.

Jeg appellerer derfor til Stavanger kommune om å droppe anken i saken mot «Nora», og til Sandnes kommune om å vise et menneskelig ansikt og gi oppreisning til de som kommunen har sviktet.