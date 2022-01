Den tøffeste prøven er nå

DEBATT: Kjære ungdommer, vi forstår at dere er leie.

«På dagens røde nivå skal antallet kontakter halveres i forhold til gult nivå. Mange skoler må bruke ulike oppmøtetider, tidspunkt for friminutt og bruk av fellesarealer. I tillegg må selvsagt håndhilsing og klemming unngås», skriver Marianne Chesak og Daniel Bøhn Rayner.

Debattinnlegg

Marianne Chesak Fylkesordfører i Rogaland (Ap)

Daniel Bøhn Rayner Gruppeleder, Rogaland Ap og nestleder i opplæringsutvalget

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Det var ikke dette vi hadde sett for oss da vi feiret gjenåpningen av samfunnet i høst, og det var i hvert fall ikke dette vi ønsket oss av det nye året. Dessverre er det dette vi har fått.

Etter snart to år i pandemiens tegn har også 2022 startet med rødt nivå i videregående skole. Det er både utmattende, demotiverende og leit. Og kanskje er dette faktisk den aller tøffeste prøven mange av dere vil møte i løpet av de tre årene på videregående?

Ungdomsårene forsvinner så fort, og dere fortjener å leve dem fullt ut.

Les også Ber kunnskapsministeren revurdere rødt nivå i videregående skole

Nesten umulig

Vi forstår at det er en nesten umulig oppgave å overholde alle reglene.

Umulig for lærere og skoleledere som skal sørge for at elever og ansatte holder avstand, holder fred og holder humøret oppe.

Umulig for dere tenåringer som ikke får klemme, stikke hodene deres fnisende sammen eller småkrangle med vennegjengen om gårsdagens fotballresultater i storefri.

Umulig for dere foreldre som skal få ungdommene deres opp av senga til en ny dag med digital undervisning.

Umulig for kroppsøvingslæreren som skal sørge for at det ikke blir trengsel i trange garderober, og for at elevene holder avstand i både gymsal og basseng.

Særlig umulig blir det når vi vet at tenåringer gjerne både knuffer, koser, high fiver og deler maten sin med venner fra alle slags kohorter hvis de får sjansen.

Dere gjør det ikke for å være vrange. Dere gjør det ikke for å provosere. Dere gjør det fordi dere er ungdommer, og fordi det er sånt ungdommer gjør.

Tegn på slitasje

Og selv om dere har vært imponerende flinke helt siden mars 2020, ser vi tydelige tegn til slitasje nå. Flere helsesykepleiere forteller om økt pågang, flere rektorer er bekymret og kapasiteten i barne- og ungdomspsykiatrien er sprengt.

Og det er ikke rart dere sliter. Reglene på rødt nivå fratar dere mye av det som er kjekt med å være både ungdom og elev på videregående – for mange selve «prime time» i tenårene. Dere som startet på videregående høsten 2019 eller 2020, har fått over halve skoleløpet deres preget av pandemien.

Det gjør inntrykk, særlig når vi vet at dette er gylne år for å utvikle vennskap, identitet og selvbilde, og at mange nå skal gjøre viktige valg for framtiden. Og ikke minst med tanke på hvor viktig den sosiale sfæren er for tenåringer – og aller helst utenfor hjemmets fire vegger.

På dagens røde nivå skal antallet kontakter halveres i forhold til gult nivå. Mange skoler må bruke ulike oppmøtetider, tidspunkt for friminutt og bruk av fellesarealer. I tillegg må selvsagt håndhilsing og klemming unngås.

Dere skal deles i mindre grupper slik at dere kan holde avstand i klasserommet. Énmeteren skal holdes i alle situasjoner, og dere skal ha faste plasser. Dere skal ikke sitte ansikt til ansikt, og det skal registreres hvem som sitter hvor. Større samlinger skal unngås, og man skal unngå trengsel på vei inn og ut av klasserommene, i garderober og på toaletter.

At dette ikke er enkelt å gjennomføre, sier seg selv. Å bruke spredte oppmøtesteder på skolen virker sikkert også ganske meningsløst når dere likevel kan møtes som dere vil på fritiden.

Lei de voksnes mas

Mange lærere blir dessuten slitne av stadig å måtte minne dere på betydningen av å holde avstand og regler. Og dere er garantert lei av de voksnes mas:

Hold énmeteren!

Sitt på din faste plass når du spiser!

Ingen mingling i kantina!

Unngå offentlig transport til og fra skolen!

Ja, det blir utegym i dag også!

Ingen trengsel i garderoben!

Ikke for mange på toalettene samtidig!

Husk å sprite hendene!

Pliktoppfyllende og lojale

Ingen av oss vet når dette tar slutt. Trøsten er at de fleste av dere er usedvanlig hardtarbeidende, pliktoppfyllende og lojale. Og at Rogaland scorer best i landet på fullføring både for 2014-kullet og for gjennomføring av koronaåret 2020/21.

Vi håper likevel at dere får hverdagen deres tilbake igjen snart. Ungdomsårene forsvinner så fort, og dere fortjener å leve dem fullt ut. Voksne skal vi jo være resten av livet.