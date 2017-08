NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, uttalte i begynnelsen av juli at Norge må opprettholde det nære vennskapet til USA, uansett hvem som er supermaktens president.

Støttet av samtlige partier

Tirsdag 22. august jublet Stoltenberg over at Donald Trump vil sende nye tusener av soldater til Afghanistan. Som statsminister var Stoltenberg hovedansvarlig for norsk deltakelse i Libya-krigen i 2011, omtalt som den største utenrikspolitiske skandalen i moderne norsk historie. Bombinga ble støttet av samtlige partier som da satt på Stortinget. Jens Stoltenberg har fortsatt full støtte fra ledelsen i Arbeiderpartiet og selvsagt også fra den sittende mørkeblå regjeringa.

Men Arbeiderpartiet og Høyre er ikke alene om den slik underdanig holdning overfor USA. Da norske F16-jagerfly høsten 2002 ble sendt til Afghanistan for å støtte den USA-ledede krigen der, var KrFs leder Kjell Magne Bondevik norsk statsminister.

Hvis du mener at den norske krigsdeltakelsen under USAs lederskap er riktig, har du altså flere partier å stemme på. Hvis du derimot ønsker en selvstendig norsk utenrikspolitikk, bør du stemme på det partiet som konsekvent har bekjempet norsk støtte til USAs destruktive kriger.

Trengs som en fredsstemme

Rødt trengs som en tydelig fredsstemme på Stortinget. Særlig dersom Donald Trump kommer til statsminister Støre og vil ha han med på nye angrepskriger.