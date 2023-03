Kvinner får knapt til­gang til risiko­kapital

GJESTEKOMMENTAR: Store skil­nader mellom menn og kvinner når det gjeld å sikre seg risiko­kapital gjer at vi går glipp av gode idear. Det har vi ikkje råd til i ei tid med store omstillings­behov som krev innovasjons­kraft.

Kvinnelege gründerar får spørsmål om risiko, mannlege får spørsmål om potensial.

Marte C.W. Solheim Professor og leiar for Senter for innovasjonsforskning, Handelshøgskolen ved UiS

For over 150 år sidan vart det starta ein eigen skule for jenter i heimbygda mi, Dale i Sunnfjord. Gründeren bak skulen var Nikka Vonen, som såleis var tidleg ute med å tilby skulegang for unge kvinner. På dei 38 åra ho dreiv skulen passerte meir enn 800 jenter dørene.

Pensjonatskulen, eller «Pigepensionatet», vart landskjend, og trekte til seg jenter frå familiar som var godt stilte i samfunnet, og nokre av elevane kom endåtil utanlands frå. Frå Noreg gjekk til dømes Bergliot Bjørnson (seinare Bergliot Ibsen) og Karen Platou på denne skulen (sistnemnde vart seinare den første kvinna som vart vald inn på fast plass i Stortinget).

Ringverknadane etter Vonen sitt livsverk vart synlege i samfunnet, i kraft av det ho sjølv utretta og gjennom myndiggjering av elevane hennar og livsvala desse tok.

Kvinneleg entreprenørar då og no

Vonen var ei føregangskvinne i tida ho levde i. Ho var ei av dei første kvinnene i Vestmannalaget, og gjennom sitt engasjement i Den Norske Turistforening ei av dei første kvinnene som nådde Galdhøpiggen.

Likevel vart den viktigaste livsoppgåva for Nikka å danne unge kvinner, slik at dei sjølv kunne ta riktige val for framtida. Med Nikka si rettleiing fekk mange kvinner ei tydlegare stemme. Trass i at vi i 2023 kan observere at det har skjedd store globale framsteg knytt til å betre grunnleggande, like rettigheiter mellom kjønna, som til dømes knytt til arbeidsdeltaking, ser vi framleis at menn er overrepresenterte som gründerar, og som leiarar generelt.

Innanfor entreprenørskap er dette eit felt som ikkje har haldt tritt med den positive trenden med aukande likestilling som vi observerer innan andre område.

Taparar i risikokapital-marknaden

Kvinnelege gründerar møter andre utfordringar enn menn når dei søker risikokapital, sokalla venture capital-finansiering. Ser ein til dømes til Amerika, der kvinner kontrollerer 40 prosent av etablerte verksemder, fekk dei tilgang til mindre enn 3 prosent av risikokapitalen.

Ein treng ikkje reise langt vekk for å sjå same biletet: Unconventional Ventures (2022) rapporterer at i Norden fekk alle «mannlege lag» 88,2 prosent av all kapital i 2021 (96,9 prosent i Noreg), kjønnsmessig «blanda lag» sikra seg 10,7 prosent, – og berre 1,1 prosent gjekk til «kvinnelege lag».

Ein ser at det i Noreg ikkje er stort betre. Trass i at 30 prosent av verksemdene i 2015 vart etablerte av kvinner, sikra kvinner seg berre 4 prosent av risikokapitalen.

Får andre typar spørsmål

Internasjonal forsking syner at kvinnelege og mannlege gründerar vert stilte ulike spørsmål i screeningsprosessen, og at dei vert ulikt vurderte. Kvinnelege gründerar vert stilt førebyggande spørsmål (hovudsakleg om risiko), og mannlege gründerar vert stilt promoteringsfokuserte spørsmål (hovudsakleg om moglegheitene for skalering).

Eit døme på ei som sleit med å skaffe kapital, var Sarah Blakely, grunnleggjaren av Shapewear-selskapet Spanx. Ho brukte over to år på å prøve å overtyde menn i bransjen om å investere. Medan shapewear i dag er ein millardmarknad, forstod ikkje investorane potensialet då Spanx vart lansert.

Tidlegare forsking har framheva at innovative idear ikkje vert fanga opp grunna kjønnsubalansen i risikokapital-marknaden. I Noreg har ein også døme på tilsvarande, som Anita som fekk nei og atter nei frå det norske investormiljøet då ho satsa på gründerdraumen sin om å utvikle verdas mest intelligente babycall.

Inspirasjon frå dei som gjekk føre

Sitjande med ein kaffikopp i heimbygda mi, med utsikt mot bygget der Nikka Vonen starta jenteskulen sin ein augustdag i 1869, tenkjer eg på at det knytt både inspirasjon og rom for ettertanke knytt til hennar livsverk. Til hennar innovative kvalitetar som vart så viktige for svært mange, men også til reell tilgang og tap av moglegheiter.

Gitt at kvinner ikkje har same tilgang til føredøme av same kjønn som menn, kan det vere mange «tapte Einstein-ar», individ som ville ha skapt svært verknadsfulle oppfinningar om dei hadde vore eksponerte for synlege føredøme innan innovasjon i sine nabolag i barndommen.

I pågåande studiar som Birgitte Karlstrøm, Tiril Marie Jansen og eg gjennomfører ved Universitetet i Stavanger, ser vi at gründerane møter utfordringar med tilgang til risikokapital dersom dei ikkje allereie er medlem av investornettverket. Dette resulterer i ein resirkuleringseffekt som bidreg til å halde oppe kjønnsubalansen i bransjen.

Dessutan ser det ut til at mannlege eigenskapar vert favoriserte når kandidatar vert vurderte. Dermed er det ein fare for at ein går glipp av nye idear, som – om dei slepp til – kan skape store, positive ringverknadar i samfunnet.