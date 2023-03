Staten bør aldri sette selvmord i system

DEBATT: Jeg mener vi ikke løser utfordringene i helsevesenet med å åpne for aktiv dødshjelp. Det er feil medisin.

Hvilke signaler sender vi til våre eldre hvis vi innfører aktiv dødshjelp? Det vil skape press mot en sårbar gruppe om at døden er en utvei.

Hadle Rasmus Bjuland Leder i KrFU

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Den siste tiden har vi lest om flere som er åpne for aktiv dødshjelp i norske medier, sist ut var Andersen i Aftenposten. en 87 år gamle legen mener at det hadde vært bedre å ha fått tilbud om aktiv dødshjelp. enn å bli gammel i norsk eldreomsorg.

Jeg mener aktiv dødshjelp prinsipielt er galt, fordi det rokker med synet på menneskets verdi. Det er feil at helsevesenet som stiller opp hver dag for å redde liv – skal brukes aktivt for å ta liv. Det er et paradoks at på ene siden strever vi for å holde selvmordstallene lavest mulig – men på andre siden skal staten sette selvmord i system. Det blir helt feil.

Et press om å dø?

Vi vet også at det ikke bare er smerte og lidelse alene som gjør at noen ønsker dødshjelp. Menneskers frykt for å være en byrde for samfunnet og familien er en viktig grunn. Undersøkelser fra Oregon viser at 40 prosent av alle som ønsker å ta aktiv dødshjelp, begrunner det med at de føler seg som en byrde for familien sin. Hvilke signaler sender vi til våre eldre hvis vi innfører aktiv dødshjelp? Det vil skape press mot en sårbar gruppe om at døden er en utvei.

Vi politikere må heller lage gode velferdsordninger, helsehjelp og pleie som sikrer mennesker et verdig liv når de blir eldre og syke. Målet må være at ingen skal grue seg for å bli eldre. Vi må også sikre lindrende behandling for de som er syke og lider av smerte. Slik gjør vi det litt lettere å leve.

Tilhengerne av aktiv dødshjelp hopper bukk over de etiske problemsidene. For hvor skal grensene gå for hvem som skal få tilbud? Hvem skal definere hva som er et verdig liv og ikke? I land hvor eutanasi og legeassistert selvmord har blitt innført, er grensene stadig blitt flyttet til å gjelde flere. I Nederland er aldersgrensen satt ved 12 år. Belgia har gått enda lenger, og vedtok eutanasi for barn uten noen nedre aldersgrense. Det er ikke lenger et krav om fysisk sykdom. Jeg tror det er få som ønsker en slik utvikling i Norge.

Ja til aktiv livshjelp

Det blir ofte sagt at folk må få bestemme over egen kropp og eget liv, men selvbestemmelse for en gruppe fremtvinger et krav til helsepersonell om å involvere seg i andres død ved å gi dødelige pilledoser eller injeksjoner. Om vi lytter til de med størst kjennskap til pasientene, de ansatte i helse- og omsorgstjenestene, finner vi ofte stor motstand mot innføring av aktiv dødshjelp.

Aktiv dødshjelp er feil medisin på utfordringen som Andersen skisserer. Det gjør inntrykk på oss alle å høre om Andersen og andre sine beretninger om ressursmangel og lange ventetider på norske sykehjem. Det løser vi med at politikerne investerer i en verdig eldreomsorg – som sikrer at flest mulig skal leve gode liv. Vi må si nei til aktiv dødshjelp, og så må vi jobbe for et ja til aktiv livshjelp.