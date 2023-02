Bjerkreim toler ikkje fleire vindturbinar

DEBATT: Nei til vindpark på Trollåsen! Dette var Norsk Vind sin fyrste reaksjon når dei blei spurt om det var aktuelt med vindturbinar på Varp/Helland i Bjerkreim kommune. Årsaka var kort avstand til busetnad.

Nå må alle folkevalde ta til «vede» og tenkja seg godt om kva dei beslutter, for dette handlar om framtida til bygdefolk, og turisme. Bjerkreim har vindturbinar nok.

Helge Husveg Bjerkreim

Det er ein utdatert regel som seier det skal væra minst 800 meter mellom busetnad og vindmøller, men NVE har i seinare tid innrømma at lyden frå vindmøller kan vera skadeleg på minst to kilometer.

Eg bur på Varp og har seks kilometer til nærmaste vindturbin i den nåverande Bjerkreim vindpark. Når vinden kjem frå vest og nord, høyrer eg godt duren frå vindparken. Nå ser vi kor mykje pengar har å seie for grunneigarane og kommune når fleire selskap kom på banen og kjempa for å gje det beste tilbodet.

Vindkraft er som ein kreftsvulst i eit lite bygdesamfunn, og er eit tabu som dei fleste kvir seg for å uttale seg om.

Håpar fornufta sigrar

Det blei Lown Energy som vann fram med beste tilbod og seier det kan bli vindturbinar på 270 meter i det dei kallar Trollåsen vindpark. Eg har ikkje problem med å forstå grunneigarane som lar seg lokke av pengar, men eg håper fornufta sigrar til slutt.

Det er så tragisk at me må kjempe denne kampen for å bevare naturen, artsmangfald, folkehelse og sterkt trua dyr, som blant anna hubroen som held til i området. Bjerkreim kommune har starta Destinasjon Bjerkreim, som skulle vere eit hjelpemiddel for å lokka turistar til bygda og hjelpe næringslivet med å bli synleg for turistar.

Vi har ein ordførar som tenkjer positivt om både Destinasjon Bjerkreim og vindturbinar, og då lurer eg på om han vil «lure» turistar til flott urørt natur, og så er sanninga noko anna? Det er også ønskje om å få fleire til å flytte til Bjerkreim, men det som skjer nå er fasiten på å få færre folk til bygda.

Vindkraft er som ein kreftsvulst i eit lite bygdesamfunn, og er eit tabu som dei fleste kvir seg for å uttale seg om. Det gjeld både for og i mot, men det har øydelagt både vennskap og familiar. Eg har blitt kontakta av bygdefolk, hyttefolk og turgåarar som er glad i bygda. Felles for alle er at det er faktisk gale nok som det er med alle vindturbinane.

Kan du sjå meg i auga?

Bjerkreim kommune har sett av meir enn nok areal til vindkraft, der mykje av kapitalen forsvinn til investorar i skatteparadis, slik som Iown i Delaware, USA.

Om det skulle bli noko av Trollåsen vindpark på Varp/Helland ønskjer eg å flytte frå Varp, og då ut av Bjerkreim kommune.

Derfor spør eg ordføraren; om det skjer kan du då stå rakrygga å sjå meg i auga og seie dette var rett? Ser du verdien av turisme, urørt natur, folkehelse, eller er det raske pengar som lokkar?

Nå må alle folkevalde ta til «vede» og tenkja seg godt om kva dei beslutter, for dette handlar om framtida til bygdefolk, og turisme som det faktisk og er god økonomi i. Me har ikkje plass til ein einaste vindturbin til i Bjerkreim kommune, som alt er ein av dei største vindkraft- kommunane i Norge.

Det er nok nå!