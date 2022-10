Snusen bør bli mye billigere!

DEBATT: Hvorfor er denne lille boksen med snus så ufattelig dyr? Det er rundt 670.000 nordmenn som snuser daglig og betaler i dyre dommer for noe som egentlig kunne og burde vært billig.

Den dyre snusen i Norge tjener Sverige godt på, vår handel forflytter mange tusen arbeidsplasser fra våre dagligvarebutikker og vinmonopol til Strømstad og Svinesund.

Kristin Lode Styremedlem i Rogaland FpU

En snusboks hadde vært rundt 20 kroner billigere uten avgifter. Det er ikke rart trafikken over svenskegrensen er betydelig når svenskene tilbyr boksen til 20–35 kroner per stykk. En av hovedgrunnene til de ufattelige snus-avgiftene er å begrense bruken, grunnet helseskadelige årsaker. Men statistikk viser at ingen dødsfall kan relateres til snus. Det er massevis av lett tilgjengelig informasjon om både avhengighet og helseplager som kan påføres som følge av snusing, dermed er avgiftene unødvendige.

Det er også feil og umoralsk at staten skal tjene penger på folks nikotinavhengighet. Realiteten av å øke avgiftene er ikke at en daglig snuser slutter, men at staten sitter igjen med de snusglade sine lommepenger. Det at staten skal blande seg i hva enkeltpersoner velger å gjøre og ikke, mener jeg er helt feil.

Rammer næringslivet

Snusavgiftene rammer også norsk næringsliv. Stansen i grensehandelen som følge av pandemien ga 8,6 milliarder kroner i økt omsetning av drikke, kjøtt, snacks og tobakk i norske dagligvarebutikker og drikkevarer på Vinmonopolet i fjor. Den dyre snusen i Norge tjener Sverige godt på, vår handel forflytter mange tusen arbeidsplasser fra våre dagligvarebutikker og vinmonopol til Strømstad og Svinesund.

Forskning viser at røyking er betydelig mer skadelig enn snusing og 80 % av all lungekreft skyldes røyking. Snusing derimot viser langt mindre skade og stadig flere går over fra røyking til snusing. Det som er et bedre alternativ av de to bør ikke bli avgiftsbelagt på samme måte.

I 2020 fikk Frp gjennomslag for å redusere avgiften på snus med 25 %, som var et steg i riktig retning, men avgiftsforskjellene fra Sverige er fortsatt store. Dagens regjering jobber hardt imot friheten til å snuse, i statsbudsjettet for 2023 ønsker de å både øke snusprisen med tre kroner per 100 gram, samt å halvere taxfreekvoten på snus og sigaretter.

Altfor liten taxfree- kvote

Sammenlignet med resten av Europa har Norge en relativt liten kvote allerede, i EU er faktisk kvoten nesten fem ganger så høy som i Norge. Vanlige folk skal ikke bli gjort til kriminelle bare fordi de ønsker å ta med seg noen ekstra bokser med snus, eller en flaske vin hjem fra ferie.

Politikernes jobb er ikke å gjøre hverdagen til folk vanskeligere og dyrere, og det er heller ikke vår jobb å straffe folk for å ta valg som politikere mener er feil. Avgiftene fungerer ikke, og strider imot formålet. Avgiftene må reduseres slik at folk kan støtte norske arbeidsplasser når de kjøper snus og andre grensevarer. Løsningen er ikke å redusere kvotene og stenge

konkurransen ute.

