Industriplanane for Rogaland er ikkje grøne!

DEBATT: Syner til kronikk i Aftenbladet 24. april der Marianne Chesak og Frode Berge slår fast at Regionalplan for grøn industri legg føringar for at Rogaland er i ferd med å ta ein stor og viktig plass i det grøne industriløftet.

«La Sandsfjorden leva! oppmodar Chesak og Berge til å sørga for at lovverket og måla frå Naturavtalen blir implementert i Regionalplan for grøn industri», skriv Gerd Kristin Høivik.

Gerd Kristin Høivik På vegne av styret i La Sandsfjorden leva!

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Ingen region i verda er betre rusta for grøn omstilling enn Rogaland, held dei fram. Me i La Sandsfjorden leva! set pris på at me har politikarar som vil bidra til grøn omstilling, men dersom den grøne omstillinga inneber at stor og viktig natur skal byggjast ned, er omstillinga ikkje grøn, og ein må la planane liggja; for klimakrisa blir ikkje løyst om naturen går under.

Hovudskipsleia i Sandsfjorden vil bli stengd, og den nasjonale laksefjorden med djupvasskorallrev og rikt fugleliv vil aldri bli den same.

Rikt fugle- og dyreliv

Stor og rik natur må gi tapt om Europas største opne steinbrot, Norsk Stein AS avd. Jelsa får flytta inn i eit 2800 dekar stort skogsområde med rikt fugle- og dyreliv. Skogsområdet har store myrar, tre tjørn og gammal skog, og det grensar til vassdrag der sjøauren går opp og elvemuslingane trivst.

Like eins vil økosystem med spesielt vern bukka under om Windworks Jelsa får flytta inn i det eksisterande opne steinbrotet for å etablera ei hamn der ein byggjer vindturbinar for flytande havvind. Hovudskipsleia i Sandsfjorden vil bli stengd, og den nasjonale laksefjorden med djupvasskorallrev og rikt fugleliv vil aldri bli den same.

Uforståeleg av Ap

Det er uforståeleg at leiinga for Rogaland Arbeidarparti kan gå inn for slike planar i ei tid der lovverket og bindande internasjonale avtalar legg tydelege føringar for kva ein kan gjera i arealsaker.

Paragrap 112 i Grunnlova, miljøparagrafen, seier at naturresursane «skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.» I Parisavtalen skreiv Noreg under på at dei vil redusera utsleppa sine. Levande myrar og fjordar er gode på å binda karbon. Ansvaret er ikkje mindre etter at Noreg skreiv under på Naturavtalen og forplikta seg til å setja naturen i sentrum for all arealforvalting.

La Sandsfjorden leva! oppmodar Chesak og Berge til å sørga for at lovverket og måla frå Naturavtalen blir implementert i Regionalplan for grøn industri. Like eins må de leggja vekk industriplanar der natur med levande og velfungerande økosystem blir bygd ned. Me minner om mål 14 frå Naturavtalen som seier at omsynet til naturen skal inn i alle samfunnssektorar, i politikk, lover, planar og utviklingsprosjekt på tvers av alle forvaltingsnivå og alle sektorar for å sikra at naturavtalen blir gjennomført.

Det er dette som er den farbare vegen om Rogaland skal bli «ei grøn industrikjempe»!