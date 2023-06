Skammelig behandling av kreftsyke oljearbeidere

DEBATT: Den 25. mai 2007 skrev Aftenbladet: «Gamle kolleger fra Shellraffineriet treffes jevnlig. På kreftavdelingen.»

Kreftsyke Tord Lillehavn fortalte sin historie på Sikkerhetsforums årskonferanse 8. juni.

Arvid Hove Stavanger

Nå var det ikke bare tidligere raffineriansatte som fikk kreft. Utover sommeren 2007 kunne Aftenbladet nesten daglig fortelle at det også var overhyppighet av kreft blant beboere i nabolaget til Shellraffineriet.

Fylkeslege den gang, Ole Mathis Hetta, mente at førstesidene til Aftenbladet nok var bra for avisens aksjekurs, men dårlig for folkeopplysningen. Videre sa han at om en finner mange krefttilfeller i et område, trenger det ikke bety at det finnes noen årsakssammenheng. Det må foreligge en årsakssammenheng mellom eksponering og krefttilfeller for å kunne gjøre gjeldende et erstatningskrav.

Å finne en slik sammenheng gjøres på mange måter. Helt som forventet ble også raffineriet frifunnet to år senere, den 17. juni 2009. Fordi, når spørsmålsstillingen er om raffinerivirksomhet medfører helsefare, må nødvendigvis svaret bli nei. Sannsynligheten for helseskade gir med nødvendighet også et lavt tall fordi det er så mange som skal være med i regnestykket. Undersøkelsen blir utvannet, noe også Alv Harald Paulsen påpekte i 2009. Hadde en i 2007 spurt det relevante spørsmålet, nemlig; når det nå engang er påvist kreft blant ansatte og naboer, hva er sannsynligheten for at Shellraffineriet er kilden? Jeg er ikke sikker på om svaret hadde blitt som det ble siden ca. 100 personer var det relevante antall eksponerte, noe som trolig ville ha gitt en helt annen sannsynlighet, et helt annet svar.

I flere saker vinner heller ikke kreftsyke nordsjøarbeidere frem med erstatningskrav. I Aftenbladet 12. juni leser vi om oljearbeider Tord Lillehavn sin mangeårige kamp for å få godkjent årsakssammenheng mellom sin kreft og kjemikaliepåvirkning i olje- og gassvirksomheten. Igjen, må det relevante spørsmålet bli: «Ja vel, når nå Lillehavn engang har fått kreft, hva er da sannsynligheten for at det er kjemikalieeksponering som er kilden til elendigheten?» Isteden spørres det omvendte spørsmål om hydraulikkolje kan gi kreft, et irrelevant spørsmål i denne sammenheng.

Utregningen vannes ut. Hadde jeg blitt spurt hva som kan gjøres med den skammelige behandling av kreftsyke oljearbeidere, er svaret: Oljearbeiderens organisasjoner må alliere seg med skarpskodde matematikere som kan gi de relevante regnestykker til behandlende instanser, og stanse alle triks som gjøres for å unngå erstatningsansvar.