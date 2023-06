Klare politiske skiller i Stavanger-politikken

DEBATT: De siste dagers politiske hendelser har klarere enn noe annet vist oss hvor de politiske skillene går i Stavanger-politikken. Som medlem i Ap er jeg stolt av hva vi har fått til, med ordfører Kari i spissen!

Kate Hidle Hundvåg

Vi har et flertall som er opptatt av folk flest, som vil gjøre noe for oss som bor her og spesielt for de som har minst å rutte med.

Nå sørger de for at folk får gratis buss!

Riktignok var Venstre og to representanter fra KrF også med i flertallet, men de vil ha liten eller marginal innflytelse dersom de borgerlige får flertall i Stavanger ved høstens valg. Kanskje på tide å skifte side?

Hvor går så de politiske skillelinjene? Høyre synes at vedtaket om gratis buss er uansvarlig. Byen bruker 200 millioner på dette tiltaket. Det fremstår som de helt har glemt sitt eget løfte om å kutte eiendomsskatten i Stavanger. Dette alene utgjør 280 millioner mindre i skatteinngang. Regnestykket burde derfor være veldig enkelt. Flertallspartiene bruker kun 200 millioner, opposisjonene går til valg på å «bruke» 280 millioner. De midlene som brukes til subsidiering av busspriser kan en enkelt avskaffe dersom der skulle bli nødvendig, noe det forhåpentligvis ikke blir. Eiendomsskatt kan en ikke gjeninnføre ved et enkelt vedtak, det vil måtte gå over flere år.

Kan ikke politikerne innføre ordninger for innbyggerne i Stavanger uten at de skal måtte se på hva de andre kommunene har av ordninger?

Hvorfor er disse to forholdene klargjørende for den politiske retningen?

Eiendomsskatten klarer de fleste av oss å betale uten at dette går ut over familieøkonomien. Det sittende flertallet har redusert satsene for eiendomsskatt og øket innslagspunktet. Eiendomsskatten er ikke en økonomisk utfordring, men utgjør en sikker inntekt for byen til velferdsgoder for oss alle. Det er Høyre som gambler med kommuneøkonomien.

Hva så med bussprisene. Hvilken betydning har det at disse blir gratis?

Et lite regnestykke: Et par som bor på Hundvåg og arbeider enten i byen eller på Forus må hvert år betale ca. kr 15.000 for månedskort. I tillegg kommer utgifter for reiser til barn og/eller ungdommer i familien. Dette er utgifter som merkes i familieøkonomien, uansett inntekt.

Vi har et flertall i Stavanger som innfører ordninger som har betydning for økonomien til folk flest. Gratis SFO, innføring av skolemat, gratis trygghetsalarm eller gratis buss, er bare noen eksempler. Det er et poeng i seg selv at disse ordningene gjøres universelle – ingen skal stå med luen i hånden for å bli omfattet av slike ordninger.

Et annet argument er selvfølgelig miljøet. Jo mer innbyggerne bruker kollektivtransport, jo mindre blir behovet for bilen. Jo mindre blir utslippene og sjansen for måloppnåelse innen miljøsatsingen blir større.

Aftenbladet har i denne saken vært opptatt av å formidle at «folk» i andre kommuner synes dette er urettferdig. Hva slags form for journalistikk er dette?

Kan ikke politikerne innføre ordninger for innbyggerne i Stavanger uten at de skal måtte se på hva de andre kommunene har av ordninger? Den enkelte av oss velger selv hvilken kommune vi vil bosette oss i, og hver kommune velger selv hvilke ordninger de vil ha for sine innbyggere. Dette kalles demokrati og lokalt selvstyre.